兩位靚媽鍾嘉欣和胡杏兒,因在無綫拍劇而成為好姊妹,嘉欣還叫杏兒做「大佬」。近日返港的鍾嘉欣趁昨天(4日)假期,帶同9歲大女Kelly(梁愛晨)到訪杏兒屋企,湊巧杏兒的3個囝囝也在家,2家人開心聚餐,相中未見杏兒老公李乘德,未知是否幫忙揸機影相,9歲Kelly滲出少女味,輪廓似足媽咪,獲讚愈大愈靚女。鍾嘉欣以英文留言:"10 minutes of screen time= 10 minutes of adult conversation.(10分鐘睇片時間=10分鐘大人對話)Nice catching up with you 大佬" 。

(即時娛樂)