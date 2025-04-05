楊卓娜好玩得 狂摸孔德賢心口 有「肌」可乘勁Enjoy (12:33)

楊卓娜原來相當玩得，她玩夾多士遊戲時，以勁Enjoy表情狂摸Danny胸肌，上演有「肌」可乘。（無綫提供圖片）

無綫特備節目《大師兄玩轉Easter感謝祭》明晚（6日）8點翡翠台播映，「大師兄」錢嘉樂率領「獎老」阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰，以復活節造型亮相。

今集嘉賓包括「奪命提示隊」的張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍（Rosita）、楊卓娜、鄧智堅（堅叔）；及「香港原味道隊」的孔德賢（Danny）、冼靖峰（Archie）、黃劍文、王汛文、莊子璇、潘靜文。

今集眾多遊戲中，以久違了的「開心無敵夾多士」最為搞笑。楊卓娜原來相當玩得，當Danny主動要求找她對賽時，她展露含羞答答樣，隨後笑言：「你識得揀，姐姐係好嘢嚟！」之後她及Danny分別抽中用「臉頰」及「胸」夾多士，楊卓娜喜感大爆發，以勁Enjoy表情狂摸Danny胸肌，上演有「肌」可乘，並笑言：「我第一次㗎咋，多謝大家！」另在「障礙賽」環節，負責收尾門以體重壓爆氣球的楊卓娜，3度出茅招用手預先整爆氣球，認真曳曳。

劉穎鏇及郭柏妍遊戲期間各有各搞笑，前者獲綜藝之神眷顧，於「開口中」中意外遭「天外飛Cream」擊中，幕後黑手竟是張振朗！至於Rosita則全程發放「呆萌表情包」，尤其在「落大閘」環節，與張振朗還原《奪命提示》的馳名「奪命鉸剪腳」時，更將論盡本色發揮到淋漓盡致。論到最精彩部分，是在「撞機機」環節中，齊齊以超嬌嗲Tone，叫振朗及丁丁幫忙吃「加料辣辣泡芙」。

（即時娛樂）