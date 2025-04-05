旨呈為末期病患者辦生前告別式：生命雖無常 最緊要愛惜自己 (12:58)

為令入場觀眾有音樂告別式體驗，場地報置如靈堂，有不少與告別式相關的打卡點，為觀眾帶來不一樣體驗。（大會提供）

音樂會吸引不少演藝界朋友支持，包括：阿J＠小薯茄、童童＠小薯茄、Lolly Talk成員Yanny、麥子樂和周志文等。（大會提供）

旨呈表示之前訪問了20幾位癌症病患者，一直聽他們分享，覺得好心酸。（大會提供）

旨呈是次音樂會以音樂告別式為主題，分享人將面對死亡喜怒哀樂﹑遺憾﹑放下﹑釋懷。（大會提供）

歌手旨呈一連3天《走先喇！音樂再告別式殯儀生死音樂會！》，昨晚（4日）於香港藝穗會舉行，座無虛席。是次音樂會以音樂告別式為主題，分享人將面對死亡喜怒哀樂﹑遺憾﹑放下﹑釋懷。

去年重陽節，九龍殯儀館舉行《熟悉的音樂X不熟悉的葬禮》，請來旨呈與殯儀業者聯乘的一次「音樂葬禮體驗」，引來不少迴響，令人思考生死之人生大事，旨呈今年清明節與九龍殯儀館及殯儀業界，將這個結合音樂與生死教育的活動延續。

音樂會集生死教育、葬禮體驗及音樂會之經歷，令觀眾跳出人生既定框架，經歷與別不同的告別式。為令入場觀眾有音樂告別式體驗，場地報置如靈堂，有不少與告別式相關的打卡點，為觀眾帶來不一樣體驗。音樂會吸引不少演藝界朋友支持，包括：阿J＠小薯茄、童童＠小薯茄、Lolly Talk成員Yanny、麥子樂和周志文等。

旨呈開首唱出Beyond的《遙望》，為首場音樂告別式揭開序幕，並一連唱出陳奕迅的《月球上的人》、坂本龍一的《戰場上的快樂聖誕》、岑寧兒《風的形狀》。

接著先後邀請2位癌症末期病患者擔任嘉賓，由他們以第一身感受，分享面對逆境的心情，分享活在當下的意義，由全場觀眾參與他們所期盼的音樂歡送會。音樂會來到中後段，部分觀眾眼泛淚光。

旨呈首場音樂會完結後表示：「首先我估唔到咁多人支持呢個音樂會，好多謝你哋。今次音樂會自己有好深感受，我之前訪問了20幾位癌症病患者，我一直聽佢哋分享，我覺得好心酸，其中2位今次仲喺台上同大家分享，整個感覺好震撼。好感激2位嘉賓勇敢分享自己經歷。我希望透過呢個音樂會，同大家講生命雖然無常，最緊要愛惜自己，希望今次過後會有個更加好嘅自己。」

（即時娛樂）