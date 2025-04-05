鄭俊弘何雁詩化愛為力量 加拿大辦天使綜合症慈善音樂會 (13:18)

鄭俊弘和何雁詩飛到加拿大舉行慈善音樂會，以提升大眾對罕見疾病「天使綜合症」的認識與關注。（大會提供/Ig圖片）

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）在上月28日及30日，分別在溫哥華及多倫多 ，舉行《Angels Within Us Charity Concert Canada Tour》慈善音樂會，以提升大眾對罕見疾病「天使綜合症」的認識與關注。

這次慈善巡演，源於去年在香港舉辦天使綜合症慈善音樂會，引來各方面迴響。Fred 在演唱會上感謝支持他們的朋友：「這個演唱會由小小的想法，到今天帶到來加拿大，要多謝台前幕後⼀班兄弟姊妹。」

他們的兒子Asher於2023年底，確診患上天使綜合症，面對突如其來的挑戰，他們決定將這份經歷，轉化為愛與力量，以音樂傳遞希望。Fred在演出中感性分享：「為咗個仔，我哋乜都肯做、肯試：希望讓更多⼈知道呢個病，為同路人帶來希望，唔使再怕。」

Stephanie亦坦言做媽媽之後，體會到家庭互相守護重要，鼓勵每一個特殊需要家庭「你並不孤單」。音樂會中，除了2人演繹《You Are My Sunshine》、《跌落凡間的天使》、《原來只要共你活⼀天》等作品，表達對Asher愛意外，並邀請張子丰、王梓軒、鄧佩儀、李嘉文等藝人義演，最後與嘉賓們合唱《天使的禮物》及《千個太陽》，為演出劃上句號。

鄭俊弘與何雁詩表示，未來希望可以將慈善演唱會帶到更多城市，用愛感染更多人，並持續支持特殊需要的家庭，他們深信：「只要有愛，任何不可能都可以成真。」

（即時娛樂）