一蚊Joe爆疫後續約 被無綫減薪一半 「食軟飯」4年 愧對老婆 (13:41)

一蚊Joe在訪問中談及曾主持《東張西望》多次惹火的事件。（Ig圖片/資料圖片）

憑參加2006年《一擲千金》一喊成名入行的「一蚊Joe」游莨維，早前離開服務18年的無綫往外闖，加入「脫無者」大軍。游莨維接受商台《星光背後》訪問，憶述18年前懵懂入行以來的笑與淚，除首次透露疫後續約，人工已被減半致心淡離巢的主因外，並談及曾主持《東張西望》多次惹火的事件。

游莨維與太太結婚11年，育有一對仔女，他在節目自爆疫情4年，皆靠「食軟飯」度日，他愧對太太說：「多謝老婆，過往4年都食軟飯，係我唔啱！決定唔再續都係因為覺得辛苦太太。」節目中，游莨維自爆離巢前，已鋪定後路考獲保險、地產、保安及地盤4個牌照。

現已開始重投保險工作的游莨維自揭，去年初已約滿TVB，轉簽邵氏1年來，機會欠奉，到公司再跟他談續約時，更令他感到迷惘：「繼續留低見唔到自己未來同位置，就決定take個break。」

節目中，他首次披露2022年，公司跟他傾續約時，已開出人工減半的條件：「我真係無同人講過，係減一半，22年已傾續約，見佢開呢個銀碼，我係反問自己對公司係咪冇價值呢？呢個銀碼，我可能去做洗碗、保安都搵得番，我唔係貶低洗碗，但如果我唔爆騷，只有底薪，就覺得自己價值唔應該咁under appreciated啩？加上自己生咗2個小朋友，我都生活唔到，去到2023年積蓄見底，如果再簽3年，將來點算？就決定出去闖吓。」

18年電視生涯做主持為主，游莨維的代表作除了兒童節目《問問Master Joe》外，就是做了16年外景採訪，惹起多次爭議的《東張西望》。對於常被安排採訪突發新聞，他否認是「啃豬頭骨」，他說：「我唔介意，做得突發就預咗日曬雨淋。」他更豁達道：「有時候去書展市民要排隊，但我哋唔使喎，都叫享受呢個位。」

回憶2013年「葵涌貨櫃碼頭罷工」事件，他說：「當時我哋只被安排訪問碼頭管理層，我都好奇怪點解無採訪工人嗰一方？係咪應該訪問兩邊？就出咗個Post『身在曹營心在漢』，公司當時都要平息風波，唱反調就混淆視聽。如果當時企同一條船，風口就唔喺我度。」

至於最惹火的一次，是2022年採訪中環槍擊案，他與團隊因被港聞記者不禮貌對待，出Post提及曾採訪馬尼拉人質慘劇，之後他成為全城炮轟對象，最後急刪文道歉，對此游莨維再度認錯：「呢單嘢我真係處理不當！最唔啱係『恃老賣老』」他更坦言主持《東張》以來受盡冷言冷語，「做《東張》聽得最多係節目『兩不像』，娛樂不是娛樂，新聞唔係新聞，你仲話自己係新聞人？畀人插係抵死！」

入行18年，游莨維亦因主持宴會司議，認識任職投資銀行的圈外太太Clara，2人2014年婚後，分別育有一對7歲及4歲的子女。游莨維對於太太誕第一胎期間，曾於公司平台直播產房經歷惹批評，他認衰說：「當時公司直播平台launch，喺度諗係咪要有啲noise，結果就畀人話譁眾取寵，想講聲唔好意思，太太本身都唔贊成。」

被問及高薪厚職的太太怎支持事業不穩定的他，他笑稱：「佢穩定嘛！要多謝老婆，過往4年都食軟飯，係我唔啱！ 燈油火蠟個啲我搞掂，但有啲大數都係要靠老婆，其實作為男人係好痛苦，點解決定唔再續約，都係因為覺得辛苦太太。太太都話，最擔心都係男人唔肯做嘢啫，我自問都係肯做的人。」為了養活一家四口，游莨維相信馬死落地行。​

（即時娛樂）