胡定欣戀情曝光狂收祝福 撐胡杏兒老公熱情舉動：大家放大咗件事 (14:41)

姚子羚傳與徐偉棟被爆蜜運，定欣裝傻說：「她拍拖嗎？我不知道，大家開心就好，無論工作或感情上。」（鍾偉茵攝）

胡定欣和黃智雯今早（5日）以大使身分，聯同梁雍婷和鄭麗莎等，到香港科學園高錕會議中心廣場，出席國際培幼會舉行的「『愛。女孩』起跑」慈善活動，黃智雯為了跑3公里賽事，事前也有練跑。

問到定欣會否與外科醫生男友陳健華（Akin）一齊探訪？她說：「他的範疇與我不同，他的能力更加大，他是無國界醫生，落手落腳在醫療上幫助別人，我的責任是將探訪信息帶回來，讓更多人知道，以及利用自己能力和方法幫助她們。」

有指定欣將戀情保密，擔心見光死，卻被拍到她和男友低調撐枱腳，「胡說八道」好姊妹表示要緝兇揪出「二五仔」，問她是否揪出「二五仔」？定欣指沒存在搵「二五仔」，她說：「其實我們一直都有出街，沒收埋，天時地利人和，當天被記者跟到，順其自然，我又不會刻意講太多。」

說到有位聲稱是陳健華大學師弟的人，在社交平台暗示定欣襯不起陳健華，定欣知道此事，覺得幾有趣，她說：「我都有問男友對方是誰，但他也不認識，幾有趣，大家都關心我的感情生活，我都收到很多好好和好開心的祝福。（男友安慰你？）他叫我不要在意，亦不需要不開心或有什麼感受。」

問黃智雯可有替定欣高興？她說：「她臉上已寫上春風滿臉，真心替他們開心，他們好襯。（催定欣快點結婚？）沒有，當年我拍拖，她們都給我好大自由度，她們開心便可。」定欣透露與男友未有結婚計劃。

說到姚子羚傳與徐偉棟被爆蜜運，定欣裝傻說：「她拍拖嗎？我不知道，大家開心就好，無論工作或感情上。」

至於胡杏兒丈夫李乘德（Philip）被影到在其投資的夜店開派對狂歡，與多名索女又攬又惜，問她們可有問候杏兒？她們表示沒有，智雯說：「我都結了婚，最重要是他們有相處之道和方法，在我們眼中，他們好恩愛和好sweet。」

定欣說：「外界不認識他們的人，比我們反應大，當日我和杏兒老公一齊做了雜誌封面，我和杏兒分享成為封面人物，講了兩句就完了，沒想過外界對這件事反應那麼大。我認識他，知道他對朋友態度，對朋友就是這樣。（他平時都是熱情攬你們？）是呀，一見面就這樣，大家放大了件事。」

（即時娛樂）