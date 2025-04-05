陳展鵬為𧨾女兒開心冇底線 袁偉豪樂做「湊仔公」嗌享受 (17:57)

陳展鵬夫婦帶同女兒小豬比﹑聯同劉穎鏇及袁偉豪一家三口出席慈善活動。（林祖傑攝）

陳展鵬、單文柔與女兒「小豬比」陳諾瑤，袁偉豪、張寶兒與兒子「袁咕碌」、黎諾懿一家四口、周吉佩一家、車婉婉與兒子車浚義（BBQ）、蘇永康太太馮翠珊及兒子蘇展弘（Jazz）、劉穎鏇等，今天（5日）到主題樂園出席保良局主辦的慈善活動，陳展鵬表示帶女兒冒雨和機構受惠兒童玩，教導女兒要尊重每一個人，讓女兒明白每個人成長都不同，有些會失去父母，要珍惜自己每個階段，單文柔亦教導女兒，從小與父母一樣助養兒童，讓女兒學懂怎樣幫人。

陳展鵬經常帶女兒來樂園玩，女兒就最開心，他為𧨾女兒開心而沒有底線：「開心很簡單，無論幾大年紀都好，都想好似小朋友開心簡單玩，當日是女兒生日，看着她開心﹑我們就開心，我沒什麼偶包，正學習盡量舒服和自然。」

袁偉豪及張寶兒首次帶16個月大的兒子到樂園玩，袁偉豪「湊仔公」裝束現身，不覺辛苦，反而享受：「這個階段就要面對這情况，不似以前到樂園玩機動遊戲，現在一切以小朋友行先，未結婚前試過秘密在外地樂園拍拖，今次帶個仔到樂園，感覺很不同。」張寶兒指老公以前總會帶幾部相機為她拍照，袁偉豪笑言今次「搞唔掂」沒有帶相機，決定用手機拍照便算。

袁偉豪本月25號到廣州舉行個人演唱會，他指今次唱2小時算是挑戰，正積極練歌，張寶兒表示到時會與兒子上廣州支持老公。

（即時娛樂）