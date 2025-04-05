王菀之收100張《白雪公主》惡搞照 雲浩影冇被催婚 (18:19)

王菀之（Ivana）和雲浩影（Cloud）今天（5日）現身尖沙咀文化中心舉行的音樂嘉年華。Ivana將於5月演出舞台劇《SUCK樂園》，但不會閉關排練，因工作已排得滿滿：「好感恩，每天都在工作中，除舞台劇，還有自己音樂劇和話劇，又會與管弦樂合作等。（老公沒有投訴？）他沒出聲投訴，但感受到氣場，暫時都好支持我。」

說到網民將她和張敬軒惡搞成真人版電影《白雪公主》黑魔后和白雪公主，Ivana收到不同照片，起碼有100張，說：「都少少似。（軒公似不似？）不評論軒公像不像，他沒找我，可能有太多人要多謝和回覆，所以沒理我，有客戶更提議用這條橋來拍新廣告，但我不願意，我要新橋。」

Cloud透露快將推出新歌，新歌由男友T-Ma監製，曲風有別之前的歌曲，熱血得來帶點型格，覺得好難唱，她說：「男友說我有Rock的一面，我就覺得可以更好，仍在摸索和學習中。錄音時，大家都有堅持，但無損感情，反而好有火花。」

Cloud表示稍後會與父母返家鄉探望公公、婆婆，男友不會同行。會否向公公、婆婆報喜，說已有男友？她說：「我會跟他們說，記得聽我新歌，他們都會聽我所有歌曲，歌迷為我印製月曆，他們派給鄰居，說月曆上的女仔，是他們孫女。（被催婚？）不會，好自由，反而叫我慢慢來。」

（即時娛樂）