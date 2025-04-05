薛家燕玩驚喜 神秘贈雙封大利市 吳業坤勁開心稱會好好收藏 (18:29)

吳業坤（坤哥）今日（5日）接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》節目訪問，宣傳新歌《愛情求生案內書》，家燕姐讚坤哥多才多藝，識彈結他、兼做歌曲MV監製、還有拍劇，最令家燕姐激讚坤哥練空手道5年，最近出戰全運會香港選拔賽奪第4位，坤哥感謝家燕姐讚賞，並搞笑問家燕姐討利市，家燕姐哈哈大笑沒理他。

坤哥表示屈指一算，15年前參加《超級巨聲》歌唱比賽，時間過得好快：「自細鍾意唱K，咩都唔叻，唯一同學仔會讚嘅，就係唱K。嗰時教會100元教4堂唱歌，好抵，因為咁入咗教會，之後用咗200元買木結他，夢想就係由呢把木結他，每一小步開始。」

家燕姐讚他聲底好靚，轉假音又好靚，阿范搞笑說：「即係好假。」坤哥笑言「夠假」全靠自小喜歡唱周杰倫歌曲，訓練假音技巧，他坦言周杰倫來港搞簽名會時，他試過排隊攞簽名。節目中，家燕姐坦言關心他的「家庭計劃」，他表示與太太商量過生育問題，只是暫時好多工作：「要財務自由先，雖然暫時財務尚算OK，同埋我哋要諗清楚會否移居日本。」

談到坤哥4月18日生日，要開工拍劇，坤哥即刻九秒九再望家燕姐𢭃生日利市，家燕姐大笑說：「佢話生日就望住我。」坤哥纏著家燕姐不放：「家燕姐，𠵱家可以用手機支付，唔好話冇現金。」家燕姐笑到標眼水。

坤哥向家燕姐三番四次追討利市都不成功，原來家燕姐早有準備，早已秘密把2封利市「攝」在背後。當節目完結大合照時，她取出兩封大利市，送給坤哥賀他生日及恭喜他在全運會香港選拔賽奪第4位，坤哥驚喜又意外得尖叫，開心大叫：「得到家燕姐祝福利市，好開心呀，仲要係雙封！我一定會好好收藏！」

（即時娛樂）