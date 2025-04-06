鄧小巧開騷輕鬆表演側手翻 若登紅館豪言可跳火圈 (14:20)

有觀眾提議不如唱《半杯水》，她承諾：「上紅館我就會找數，絕招要留給勁的地方用！」（大會提供）

鄧小巧昨晚首場演出順利完成，她的老公白先生及圈中好友都是座上客。（大會提供）

英皇女歌手鄧小巧相隔6年再開個人騷，昨晚（5日）在旺角麥花臣場館舉行《I'm here Live 2025》音樂會首場。鄧小巧的外籍丈夫白先生﹑英皇老闆楊受成與旗下歌手李幸倪（Gin Lee）、泳兒、海兒亦撐場，其他捧場嘉賓還包括許廷鏗、陳蕾、王嘉儀及孫曉賢。

小巧甫出場一口氣連唱多首歌曲包括《香檳女狼》、《小島》、《陪狗散步》，展示唱功。到演出的第2部分，則換上素白裝束披頭紗，演繹多首傷感情歌，包括《白髮齊眉》、《重陽》、《原罪》等，營造浪漫淒美。

唱完多首歌未待說話，小巧用紙巾輕輕拭淚，觀眾報掌聲和歡呼聲以示鼓勵。她說：「6年喇！有沒有人2019年出現過，到2025年今（昨）晚都在呢？」台下觀眾大叫「你好靚呀！」小巧即用英文向坐在台下的丈夫翻譯，笑言另一半不懂中文，要他坐足全晚，但聽不明她的歌都幾慘，她解釋本來想跟大家打招呼，沒想到情緒變洶湧才眼濕濕。

向來形象文靜的小巧，演繹輕快歌前，呼籲全場觀眾起立跳舞，她擺出扭腰動作兼誘人甫士。開騷前曾預告送大家驚喜的她，果然在台上找數，輕鬆做出側手翻動作，樂迷叫囂兼大力拍掌。她自言已有一段時間沒跳舞，望向老闆楊受成然後幽默地說：「據非正式統計，英皇娛樂擁有最多識打側手翻歌手，可能要識打（側手翻）先可以簽約這間公司，講笑吧，希望大家看得開心。」

演出尾段，小巧抒發心聲感受，有感社會愈來愈不開心，似形成對立局面，想借這幾年儲落的歌曲自我療癒，盼望聽完後不再對世界心懷恨意，人就可以覺得安心自在和舒服。安歌環節，小巧在唱《將沙拋給一片海》和《雲吞》之前，有觀眾提議不如唱《半杯水》，她承諾：「上紅館我就會找數，絕招要留給勁的地方用！」

完成首場演出後接受訪問，鄧小巧透露因為自小在學校跳繩，練開側手翻，早已有肌肉記憶，而且拍《四大發明》MV也有表演打筋斗，但側手翻就未公開做過，於是趁開騷便娛樂大家。小巧感激公司老闆、歌手同事及多位好友撐場支持，提起丈夫即甜笑說：「老公幫我減肥輕了幾公斤，例如陪行山又逼我每日行10000步，又要食好多維他命丸。」

說起在台上跳舞時搔首弄姿玩性感，小巧當初在家自行練習時，被丈夫望著感覺勁尷尬，不敢在他面前跳，需要閉門練習。在台上豪言要進軍紅館，小巧解釋人要向高處望，若果真的登上紅館，預告會施展渾身解數，笑說表演耍雜技，如吊威吔、做一字馬和拱橋，甚至跳火圈都可以一試。

（即時娛樂）