奪命提示｜劉穎鏇孖郭柏妍組女團查案 「魔音」片段曝光 (15:25)

劉穎鏇和郭柏妍化身「Shocking Pink貓女郎」查案，同時2人又會展示「雙魔音」。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》本周其中一個焦點個案，是「娛樂公司殺人事件」，柏飛（陳山聰飾）及姜姐（劉佩玥飾）負責監護的蕊蕊（區明妙飾），亦會捲入其中兼身陷危機。為了查出真相，嘉莉（劉穎鏇飾）與商雙（郭柏妍飾）組成女團Double C，企圖直搗涉案娛樂公司核心，俊朗（張振朗飾）扮演經理人。

據知，為了演好Double C女團身分，劉穎鏇及郭柏妍將以8個不同風格孖妹造型亮相，無綫官方社交平台發放其中一個「Shocking Pink貓女郎」造型片段，穿起露腰女僕裝、戴上貓耳頭箍、腳戴長Boot的Tiffany和Rosita，大跳可愛貓咪舞，還做出單眼、送心心及飛吻等動作，魅力爆燈。

談到Double C造型，Rosita接受TVB.COM訪問時透露，每個造型及髮型都花盡心思：「監製阿Jazz（文偉鴻）真係好好、好仔細，希望將每個造型都做到最好畀觀眾睇，。」Rosita坦言拍《奪命》確是愈拍愈瘦：「呢套劇好多動作場面，加上要配合番造型、想出嚟效果靚啲，我唔敢食太多，我估呢套劇前後瘦咗8磅左右，腰圍可能得番21﹑22吋，有機會比我選港姐嗰時仲瘦。」

本周「柏鏇CP」除了可愛造型大放送，還會展示「雙魔音」！無綫官方網播出Tiffany在錄音室聲「沙」力竭高歌疾呼片段，片段中的工作人員全程「焗蟹」，加上現場有Rosita，不少網民聯想到2人大騷魔音，紛紛留言表示期待，更有人指Tiffany的演唱片段，拍得住黃一飛在電影《少林足球》中的歌唱實力。

（即時娛樂）