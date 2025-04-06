楊丞琳香港開騷苦練馬甲線兼護聲 承諾必唱廣東歌 (15:52)

楊丞琳（Rainie）接受由許文軒主持的TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，Rainie相隔7年再來港開騷，她說：「等咗7年，當時33歲，𠵱家都40歲，今次自己擔任總策劃，放咗好多心思落去，個舞台唔會覺得好舊，現在睇仍然好新，個舞台好大﹑好複雜，好似個魔術方塊，可以轉動，裏面會跳舞、有演戲元素、會唱情歌、Rock歌，呈現好多面向嘅自己，大家會睇到唔一樣嘅楊丞琳，如果今次巡迴演唱會無法帶到香港，會覺得好可惜，知道好多人已經冇辦法再等，飛咗去其他地方睇演唱會，需要花好多錢買機票，今次可以喺香港開演唱會，自己超級開心！」

為了巡迴演唱會，Rainie苦練馬甲線，她說：「自己係有要求嘅人，仍然覺得唔夠，整個巡迴演唱會自己食好少，因為開場嗰套衫要好弗先得，平時做咗好多變態（瘋狂）嘅運動，食嘢亦都變態（瘋狂）地少，𠵱家一日一餐，大概一個拳頭嘅蛋白質，兩個拳頭嘅素菜，澱粉質大概半個饅頭。不過習慣咗22個鐘頭唔食嘢都唔肚餓，但好掛住香港甜品、瀨尿蝦同橋底辣蟹，呢啲全部冇得食，要同自己講專心做個演唱會，着靚衫，所以要犧牲，同時要小心保護把聲，好擔心會感冒，平時都要戴口罩，但係做運動，可以增強免疫力。」

楊丞琳答應樂迷在香港演唱會唱廣東歌，她說：「自己有一個習慣，就係每次喺香港演出，不論係細型定係大型演唱，都會準備定廣東歌。廣東話係自己生命一部分，由細開始爸爸教自己廣東話，爸爸媽媽都係廣東人，雖然唔係講得太好，但係覺得廣東話同自己好近。𠵱家覺得自己退步咗，平時冇乜機會練習，就算同媽咪都少講，要學唱廣東歌令自己廣東話進步。」

她又說：「自己有首廣東歌一定要唱，就係由林家謙作曲嘅《我不認識你》，呢首歌喺香港冇唱過，上次香港演唱會唱過佢作曲嘅《矛盾一生》，覺得好好聽，自己上網私信佢搵佢幫手作曲，廣東版係佢推薦我唱！除此之外，我今次特登問咗啲朋友，揀咗近10年香港最紅，最受歡迎嘅歌，再搵一啲適合自己聲音嘅廣東歌嚟唱。」

（即時娛樂）