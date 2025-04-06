《瞬間直擊半小時》4.7首播 胡美貽對牛做出挑釁示範 (16:19)

由洪永城、區永權主持、一共10集的資訊節目《瞬間直擊半小時》再度歸來，並於4月7日起，逢周一至五晚10時30分翡翠台播映。無綫小花胡美貽及伍韻婷繼續擔任外景主持。本周「瞬間直擊」主題有：閃電劈人、火機跌落火鍋、直升機着陸失敗、打卡打出禍、蠱惑的門等。

明晚（7日）首集其中一個個案，是在福建武平縣中的一條村莊，一隻脫韁大水牛在村莊內四處奔走，兼追住一名男童狂撞，男童一度被撞上半空；另一個類似的「水牛撞人」事件，則發生在火鍋店中。就相關內容，胡美貽（Nicole）找來香港中文大學生物醫學學院講師及註冊獸醫鄧博士，分析片段中水牛為何會襲擊人類，並由Nicole負責「錯誤示範」。鄧博士提醒不能對牛做出4個挑釁動作，包括不要在牛隻面前做出大動作及不要突然發出噪音等。

首集另一主題，是分別發生在菲律賓宿霧市著名景點蒂努布丹瀑布、及福建省武夷山的「旅遊意外事件」，前者有人於短短13秒內，被急流奪去寶貴生命，後者則有人失足墮崖。

伍韻婷（Juliana）找來資深山藝教練梁教練，解構箇中危機，Juliana問梁教練為何原本平靜水面，會突然之間大爆發時，梁教練表示與「遠方的大暴雨」有關。梁教練提醒大家如何憑樹葉及水的顏色，預先知道大爆發，以及若置身河中突然遇到急流應如何應對等。

（即時娛樂）