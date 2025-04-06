孫燕姿暌違11年回歸舞台 首場新加坡演唱會上眼泛淚光 (16:41)

孫燕姿暌違11年再次舉行演唱會，她在昨晚（5日）的首場新加坡演唱會上感動得眼泛淚光。（大會提供）

孫燕姿時隔11年再次開騷，舉行《就在日落以後巡迴演唱會》，在家鄉新加坡舉行的首站昨晚（4日）開鑼。是次演唱會的舞台設計概念圍繞活着與生命的矛盾，以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大環節，打造一場全感官音樂展演；71公尺寬、14.5公尺高的LED銀河牆、19公尺長延伸舞台亦刷新了當地的室內演唱會紀錄。前奏音樂響起，舞台瞬間化作夢麥田，再加上煙火效果，孫燕姿登場獻唱歌曲《我要的幸福》，她霸氣宣布︰「今天我們不要hold back，就唱到底！」

孫燕姿除了抒情歌，亦請來香港著名排舞師黃國榮（Sunny Wong）為她及14位舞者編排連場舞蹈。「AI孫燕姿」在舞台上驚喜現身，穿梭過去、現在和未來。Netflix台灣劇集《影后》中飾演流氓的詹懷雲串起整場時空旅程，穿越13張專輯，見證「AI孫燕姿」跨時空降臨，接住不同時期，經歷着不同心境的樂迷。

演唱會尾聲，孫燕姿唱出歌曲《逆光》。她表示︰「我覺得不管我們選擇什麼，最光鮮的，還是最平常的，大家都在尋找更好的自己。我也曾焦慮、懷疑、遲疑，但這一切都是真實的...我們就能守住內心的平靜。謝謝你，也謝謝自己。」說完後，孫燕姿眼泛淚光，最後安歌一曲《日落》。

（即時娛樂）