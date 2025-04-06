張致恒自爆轉行 老婆心臟有事 已申請公屋 望網民口下留情 (18:25)

張致恒（Steven）和老婆區燕雯（雯雯）婚後育有4子，一家人陷財困幾年未有改善，欠下朋友不少債務未還。Steven日前接受YouTube頻道「講港金」訪問，透露目前一家人的經濟情况，又表示太太心臟有問題，一個人難同時照顧4名幼子，因此一定要請工人姐姐幫忙。

他表示目前每個月的家庭開支超過3萬元，當中包括萬多元屋租、數千元的燈油火蠟、工人姐姐的5000元人工，還有小朋友的奶粉、尿片，以及一家人的飲食及使費等。Steven說︰「工人姐姐我都唔想請，但係4個小朋友，我老婆一個人真係搞唔掂。好多人都話一個人湊唔到咩？我老婆身體唔好，佢心臟比較弱，成日心跳得好快，唞唔到氣咁。佢一直有做body check，所以我盡量唔會畀佢真係咁操勞，如果我做到一定去做。」Steven感恩一直以來有好心的家庭向他們捐贈玩具、奶粉。他說︰「好感恩，因為我個仔腸胃敏感，食普通奶粉會又屙又嘔，醫生建議下試一隻奶粉，一食就食咗兩年，所以比較麻煩。」

被問到為何不申請公屋時，Steven坦言早已申請，目前正在輪候。他說︰「人哋單親或者1人長者都要排3、4年，何况我哋呢啲？香港言論自由，你鍾意講咩咪講咩囉，但係我覺得大家有陣時，唔好唔經過自己個腦就去講任何嘢出嚟。有陣時你嘅一句說話會影響到人哋好多嘢，如果一個人定力少啲，真係會畀你一句說話而去做一啲唔同嘅決定。講我冇所謂，當睇小說，但係有陣時講嘢太過分，尤其是講我老婆，又講我小朋友。有邊個想生個小朋友出嚟有自閉症？有過度活躍？係咪先﹗有邊個想自己小朋友有病？我哋對住小朋友已經好筋疲力竭去照顧佢哋，其實真係好辛苦。話我哋真係冇所謂，我唔想佢哋大個睇到啲人話佢哋。當然，啲人會喺度講係我哋自己攞嚟，但係都係嗰句，做人留一線，他日好相見。」

Steven稱目前正在做寬頻拉線工作，他說這份工最好是時間較為彈性，有時早下班就可以接小朋友放學。Steven表示︰「依家連車錢都慳番，費事啲人話我哋坐的士，又坐Uber，又playgroup，我都費事澄清。只不過係一次坐過Uber，就話我哋日日坐Uber，好似請司機咁﹗」他自嘲現在「得閒死唔得閒病」，平日除了照顧孩子，人生只剩下兩件事，第一是用手機看小說或打機，第二是幫太太按摩雙腳及搽止痛膏，因太太每天推BB車送兒子上學很疲累。Steven表示會和太太一同承擔辛苦和壓力。他說︰「好多人問我離婚好簡單啫，簽張紙、一人兩個，但我思想傳統，個家一定要齊齊整整，所以從來冇諗過離婚，淨係覺得點樣先繼續令呢個家好啲。雖然好多人覺得我成日周圍借錢，令到好多人睇死我，但係我心入面剩係得一樣嘢『養家』。冇辦法，有陣時真係冇辦法，點解借落咁多錢，因為我真係諗唔到辦法去搵到嗰個錢去維持呢個屋企。我唔食，佢哋都要食，所以我只可以冒住畀人鬧嘅風險，去做一啲違背自己嘅嘢。我心入面一直都好想掙到一筆錢，快啲還晒啲錢，然後好好咁重新起步。有邊個人想爭人錢，有錢嘅話，我寧願做借畀人嗰個。」

（即時娛樂）