《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》得獎名單 (23:04)

人人樂壇年度歌曲大獎︰《Hey Hey OK!》盧瀚霆
人人樂壇年度歌手大獎︰盧瀚霆
CHILL CLUB年度男歌手
金獎：盧瀚霆 銀獎：姜濤 銅獎：陳卓賢
CHILL CLUB年度女歌手
金獎：李幸倪 銀獎：陳蕾 銅獎：陳凱詠
CHILL CLUB年度組合
金獎︰MIRROR 銀獎︰COLLAR 銅獎︰Lolly Talk
CHILL CLUB年度樂隊
金獎︰Dear Jane 銀獎︰The Hertz 銅獎︰ROVER
CHILL CLUB年度唱作歌手
金獎︰林家謙 銀獎︰馮允謙 銅獎︰陳卓賢
CHILL CLUB年度新人男歌手
金獎︰邱傲然 銀獎︰曾傲棐 銅獎︰Bernard Chan
CHILL CLUB年度新人女歌手
金獎︰李芯駖 銀獎︰林愷鈴 銅獎︰林芊瑩
CHILL CLUB年度新人組合
金獎︰ROVER 銀獎︰VIVA 銅獎︰Locksmiths 開鎖佬
CHILL CLUB年度作曲人︰吳林峰
CHILL CLUB年度填詞人︰陳詠謙
CHILL CLUB年度編曲人︰黃兆銘
CHILL CLUB年度監製︰徐浩
CHILL CLUB歌手推介歌曲大獎︰《普渡眾生》林家謙
音樂第一歌曲獎（流行歌曲）
《會再見的》馮允謙
《青春告別式》張敬軒
《說謊者》張天賦
音樂第一歌曲獎（搖滾歌曲）
《多謝你自己》Dear Jane
《0.1秒後的世界》陳蕾
《筆觸男孩憂鬱之死》柳應廷
音樂第一歌曲獎（節奏藍調歌曲）
《黑玻璃》洪嘉豪
《Unfamiliar City》AGA
《至少做一件離譜的事》Kiri T
音樂第一歌曲獎（跳唱歌曲）
《TXT OR CALL》邱彥筒
《低調》張天穎
《黑月》姜濤
終生成就獎︰盧冠廷
MOOV大數據至尊歌手︰姜濤、陳卓賢、張天賦