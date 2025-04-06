娛樂
副刊
HOTPICK

SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》得獎名單 (23:04)

文章日期：2025年04月06日

人人樂壇年度歌曲大獎︰《Hey Hey OK!》盧瀚霆

人人樂壇年度歌手大獎︰盧瀚霆

 

CHILL CLUB年度男歌手

金獎：盧瀚霆   銀獎：姜濤   銅獎：陳卓賢

CHILL CLUB年度女歌手

金獎：李幸倪   銀獎：陳蕾   銅獎：陳凱詠

 

CHILL CLUB年度組合

金獎︰MIRROR   銀獎︰COLLAR   銅獎︰Lolly Talk 

CHILL CLUB年度樂隊

金獎︰Dear Jane   銀獎︰The Hertz   銅獎︰ROVER

 

CHILL CLUB年度唱作歌手

金獎︰林家謙   銀獎︰馮允謙   銅獎︰陳卓賢 

 

CHILL CLUB年度新人男歌手

金獎︰邱傲然   銀獎︰曾傲棐   銅獎︰Bernard Chan 

CHILL CLUB年度新人女歌手

金獎︰李芯駖   銀獎︰林愷鈴   銅獎︰林芊瑩 

CHILL CLUB年度新人組合

金獎︰ROVER   銀獎︰VIVA   銅獎︰Locksmiths 開鎖佬 

 

CHILL CLUB年度作曲人︰吳林峰

CHILL CLUB年度填詞人︰陳詠謙

CHILL CLUB年度編曲人︰黃兆銘

CHILL CLUB年度監製︰徐浩

 

CHILL CLUB歌手推介歌曲大獎︰《普渡眾生》林家謙

 

音樂第一歌曲獎（流行歌曲）

《會再見的》馮允謙

《青春告別式》張敬軒

《說謊者》張天賦 

 

音樂第一歌曲獎（搖滾歌曲）

《多謝你自己》Dear Jane

《0.1秒後的世界》陳蕾

《筆觸男孩憂鬱之死》柳應廷

 

音樂第一歌曲獎（節奏藍調歌曲）

《黑玻璃》洪嘉豪

《Unfamiliar City》AGA

《至少做一件離譜的事》Kiri T

 

音樂第一歌曲獎（跳唱歌曲）

《TXT OR CALL》邱彥筒

《低調》張天穎

《黑月》姜濤

 

終生成就獎︰盧冠廷

 

MOOV大數據至尊歌手︰姜濤、陳卓賢、張天賦

 

現場最佳衣著獎︰洪助昇

（即時娛樂）

MORE