馮允謙感恩個唱衝出香港 5.31澳門開騷 派福利人人有份 (12:53)

第一次將個人演唱會帶到澳門，Jay興奮和期待，希望每位入場的觀眾都滿載而歸。（大會提供）

馮允謙（Jay）宣布好消息，去年他的第二次紅館個人演唱會「the SOUNDTRACK of my LIFE」，將於5月31日在澳門倫敦人綜藝館舉行。

第一次將個人演唱會帶到澳門，Jay興奮和期待，希望每位入場的觀眾都滿載而歸。寵粉的他大派福利，港幣/澳門幣 $1188門票可近距離參與「J sound check 體驗」、獲得「J小卡」及「J紀念Poster」乙張。港幣/ 澳門幣 $788門票可獲得「J小卡」及「J紀念Poster」乙張、港幣/澳門幣 $588門票可獲得「J紀念Poster」乙張。

他說：「大家都知道我好愛惜fans，今次要求公司做啲特別嘢畀fans福利，其中有一樣連我自己都好喜歡，就可以sound check入嚟睇我唱歌！」Jay又說：「去年開完第二次紅館演唱會之後，好大嘅滿足感，有啲唔夠喉，好想再開多幾場，把聲仲可以唱多幾場，一直都好期待將呢個演唱會帶去其他地方，終於今次可以衝出香港去澳門開騷，所以我好感恩、好興奮，夢想成真！」

Jay出道14年，努力不懈，2022年在九展舉行個唱，觀眾反應熱烈，翌年3月首次紅館開騷，一年後再踏紅館舉行一連三場，以音樂人生比喻電影配樂為主題的「the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024」，口碑載道。今年5月，Jay首次衝出香港在澳門開騷，歌單更會加入新專輯《EMO》內歌曲，以及剛派台全新作品《然之後》。

他說：「如果去年嚟唔到睇我嘅紅館個唱，或者睇完覺得好睇，想再睇，都歡迎嚟同我一齊唱、一齊玩，最緊要開開心心，今次我都係抱住去享受、去玩，好好喺自己舞台發揮！」

為帶給觀眾聽覺和視覺享受，Jay透露積極健身，盼以最佳狀態踏上舞台。而澳門的葡撻和美食，亦令他非常期待：「我超級鍾意食嘢，經常同家人去澳門食嘢，每次都可以好放鬆，盡情旅遊，好多開心回憶！」Jay還興奮表示媽咪答應從加拿大飛來澳門捧場，令他非常開心。

他續說：「我真係好期待，因為今次演唱會對於我同埋我嘅fans係好特別嘅moment（時光），我能夠第一次衝出香港舉行個人演唱會，真係非常之難得，我好感恩，所以我好希望可以同fans一齊經歷呢個special moment 。」

Jay希望入場的觀眾可以將那兩個多小時全交給他，感受他的音樂。而他亦會好好享受舞台，忠於自己、做自己，將精彩的表演帶給觀眾。作為唱作歌手，Jay經常提及「初心」，他認為每次開始新的創作項目都要像從零開始，保持「玩」的心態及好奇心，才可以發現更多可能性，有新的突破。

（即時娛樂）