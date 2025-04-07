保錡首現身拒受訪 193指兄弟心情開朗 現階段不必多說話 (14:29)

肥仔亦強調公司並沒有阻止保錡做訪問，只有等待他自己準備好，不會夾硬強迫。（鍾偉茵攝）

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》昨晚（6日）假啟德體藝館舉行。ERROR成員吳保錡（保錡）在農曆新年期間，因上載與陳百祥合照惹網民負評，他沉寂2個多月後，昨晚公開亮相，與隊友出席頒獎禮。惟大會公關表示，節目後只由隊長梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）做代表受訪，保錡與何啟華（Dee）均未有現身後台拍照。

肥仔和193對於失落組合獎並沒有感失望，認為做人好簡單，只要從來沒有希望就不會失望。談到保錡「潛水」2個月，令4子可以齊腳見人，193推說因為最近經濟和娛樂圈市道很差，少人找他們開工，連個人工作量也不多，希望可以逐個找他們工作。

追問為何保錡不做訪問？肥仔幫口說Dee和保錡有事在身；193則答：「Dee去食煙。保錡每晚都要鍛鍊，鍛鍊好身體，遲些可能轉做全職運動員。（連做訪問的時間也沒有？）他和Dee都比較心急，我和肥仔因沒有什麼工作，想多曝光，可以做訪問傾好耐。」

193聲稱保錡拒絕受訪，並非因為他之前是非纏身所影響，只說保錡現階段不必多說話，應該做實事和做喜歡的事，又認為某程度上叫做「改過」，所以不用講太多，多做運動就得到健康，個人健康和心理健康，才可以應酬到大家傾偈。

肥仔亦強調公司並沒有阻止保錡做訪問，只有等待他自己準備好，不會夾硬強迫。193續說：「好像今（昨）晚他準備好要見大家，所以和我們出來，絕對沒有雪藏這回事，公司不會雪藏人，如果要雪，我會是第1個被雪。」

他們指ERROR工作沒有被取消，仍拍節目和籌備出新歌，稍後會推出。193又鬧着玩保錡平日跟隊友分享感情煩惱，後來又改口說不清楚保錡感情狀况，猜他應該沒有感情問題，因見他昨晚狀態不錯，而且心情開朗。

（即時娛樂）