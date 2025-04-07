陳慧琳7月紅館騷邀MIRROR任嘉賓：Anson Lo走唔甩 (15:35)

天后陳慧琳（Kelly）昨晚（6日）擔任《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》表演嘉賓，除了獻唱《一念天堂，二人結界》，更與MIRROR、COLLAR及ERROR隊長肥仔（梁業）跳唱《失憶周末》掀高潮，她表示多年沒有出席頒獎典禮，擔任表演嘉賓覺得好好玩，她說：「都未試過20多位歌手和我一齊跳唱《失憶周末》，感覺很震撼，多人到成個台都震。」

對於MIRROR、COLLAR被指為她伴舞，她說：「都係一齊唱，一人一句，只係就番我，我個key出啲，喺台上唔係唱就係跳，佢哋跳舞叻，所以就由佢哋跳，麻煩佢哋，啲活力畀番啲後生，同佢哋合作都覺得自己young晒！」

問到7月舉行的紅館演唱會，可會邀MIRROR任嘉賓？Kelly說：「一定會！Anson Lo（盧瀚霆）就走唔甩，因為我為佢演唱會擔任過嘉賓，佢一定要嚟幫手，至於其他成員，如果得閒都可以來我個《萬人結界》（演唱會）跳吓玩吓，隨時加入都得，但仲未向佢哋度期，遲啲再問。」

她亦希望和MIRROR合作出歌：「出咩歌好呢？如果是快歌，又係佢哋跳？我企喺度睇咁？睇吓出咩歌囉。」Kelly透露月尾將出一首由林家謙作曲的新歌，亦是紅館演唱會主題曲，她表示與新一代歌手合作貼近潮流：「歌名是《鳴謝你不想說後悔》，就是《最愛演唱會》的延續版，因為林家謙對呢首歌有feel，所以寫咗呢首感謝嘅歌。（邀請對方合唱？）我一定會請佢嚟，希望佢會嚟，因為佢都要籌備自己演唱會。」

Kelly表示已為演唱會準備，因今次開騷有很多歌未現場唱過，記歌詞都記到死，還要操體能及練舞，下月便要閉關，她說：「我企喺度唔跳都攰到我死，又要着高跟鞋，唔跳都要䟴吓，䟴都好嘥力好攰，加上舞台有兩條好長的Catwalk路伸延到觀眾席，要行好遠，好似行兩條街咁，又要行又要䟴，真係好大體力透支。」

（即時娛樂）