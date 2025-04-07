姜濤奪CHILL CLUB年度男歌手銀獎 親解6字得獎感受 (16:25)

《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》昨晚（6日）圓滿結束，各大獎項塵埃落定，ViuTV旗下歌手大豐收，MIRROR及個別成員合共奪12個獎，成績斐然。

MIRROR昨晚難得偕師妹組合COLLAR，聯同ERROR隊長肥仔（梁業）和天后陳慧琳（Kelly）同台演出掀高潮，其間3位隊長楊樂文﹑沈貞巧及肥仔「鬥舞」，全場起哄﹗楊樂文（Lokman）表示與Kelly跳舞有壓力，他說：「因為面對天后前輩唔可以失禮，今次好多單位一同表演，挑戰亦高，估唔到玩得咁開心。」被指為Kelly伴舞，副隊長江𤒹生（AK）即說：「唔介意，就算幫Kelly伴舞，都係我哋嘅榮幸，大家一齊enjoy舞台就OK，其他事我哋無需太理會。」MIRROR表示希望可以為Kelly演唱會擔任嘉賓。

對於李幸倪爆有「鏡仔」看VIVA表演時亢奮大嗌，姜濤即指向邱士縉（Stanley）並笑道：「都話會畀人睇到㗎啦！」其他隊友亦指向Stanley忍不住大笑，Anson Lo更笑到頭撞椅背，場面搞笑。問Stanley為何按捺不住？他尷尬道：「師姐Gin Lee好敏銳，我只『嘩』咗一聲，其實我次次都『嘩』，因為跳舞跳得好睇囉，我承認，表演實在太精彩跳得好齊！（長腿很靚？）我唔係睇呢啲。」

姜濤在台上講得獎感受，只拋下「多謝大家，多謝！」6個字，他解釋：「6個字已經好多，真心去多謝，當時只諗到呢6個字就講，從來冇特別去諗講乜嘢，當下想講乜就講乜，不過𠵱家唔夠膽講乜，就講多謝，真心多謝所有支持呢個樂壇所有樂迷，對於每個歌手嚟講，每個獎項來之不易，得唔到獎都唔好灰心，唔代表努力白費。」

對於之前留言「盼下輩子不會再是藝人」惹熱議，被指回覆該網民的口吻，似足ERROR成員郭嘉駿（193），他稱只是愚人節開玩笑，自己對所有言論比較放鬆：「選擇回覆，只係隨心，純粹想對方放鬆啲，我知𠵱家好多人好大壓力，希望大家對所有工作或言論，都輕鬆看待。」

（即時娛樂）