新城廣播劇《現在就愛》首播 張馳豪詹天文張天穎4.25辦音樂會 (17:09)

新城知訊台廣播劇《現在就愛》今天（7日）首播，Gin Lee（李幸倪）加盟聲演老師一角，並與劇中演員張馳豪（Aska）、張天穎（Jaime）、力臻、詹天文（Windy）及Michael C一同錄音，聲演勵志愛情劇。

《現在就愛》廣播劇將於4月25日搬上舞台，假座海洋公園怡慶坊舉行《新城唱好海洋公園現在就愛音樂會》，門票價錢分為港幣$680及$480，屆時張馳豪、力臻、詹天文、Beanies、Michael C傾力演出，以歌聲延續劇中時間錦囊。

《現在就愛》故事內容：高中畢業前夕，Eldon（張馳豪聲演）、Alana（張天穎聲演）、Easy（力臻）與阿Ca（詹天文聲演）4位好友，在Miss Lee（李幸倪聲演）鼓勵下，將夢想寫入時間錦囊，相約10年後開啟。在10年後，4人各自面對現實落差，放棄音樂夢的地產經紀Eldon、經營瑜珈教室的Alana、自由職業者Easy與嚴謹社工阿Ca，重聚開啟錦囊時，Eldon發現自己背離「以音樂為生活核心」的誓言，Alana坦承曾希望與他長相廝守。

當阿Ca讀出「4人同遊日本」的願望，Eldon選擇福岡，一圓Alana品嘗士多啤梨夢想。旅途中，埋藏10年的情感悄然發芽，4人明白時間錦囊真正封存的，是年少時最純粹的勇氣與真心。

（即時娛樂）