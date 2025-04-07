艾威老婆舊病復發 急需換肝 獲預支50萬手術費：太太情况幾緊急 (18:10)

苑瓊丹和艾威等今天（7日）到上環出席加盟線上直播團隊簽約儀式，苑瓊丹透露老闆陸鵬良，預支了50萬給艾威，在旁的艾威眼泛淚光，並哽咽說：「是個好消息，但嚴格來說又不是好消息，因太太陳美玲（Lisa）舊病復發，正在醫院輪候換肝，希望自己做好這件事。」

艾威受訪時表示，太太有家族性遺傳多囊肝，2個月前出現惡化，因黃疸和水腫入急症室，留醫檢查發現多囊肝和多囊腎，需排期換肝，他說：「情况都幾緊急，所以都排得幾前位置。發病後，太太一直進出醫院，到3月中一直留院，因這是大手術，要做10幾小時，要檢查很多東西，今日（7日）要再check腦，驚手術過程中有機會中風，還要做心理評估等。」艾威表示擔心是必然，多年來自己有件事做錯了：「擔心是完全無建設性，當年破壞了我們之間的關係（離婚），付出那麼大代價才領略得到！」

問苑瓊丹是否知道艾威太太患病，才邀請艾威加盟，並叫老闆先預支50萬元？她表示之前遇上艾威，他一臉落寞，傾起才知此事，她說：「做直播是場場清數沒預支，今次與老闆講，最終都是要畀錢，希望Lisa可以放心和輕鬆一點，威哥亦不要想太多，預支50萬做100場。」問到艾威50萬是否足夠應付手術費？艾威說：「在港換肝是免費，但要排期，太太目前情况幾緊急，不排除可能返內地做手術。」

苑瓊丹即安慰艾威，指擔心歸擔心，最重要放鬆心情，艾威說：「我已做到最好，太太叻過我，心理質素比我更加好，但就是太過樂觀不上心，這個問題我一直擔心了很多年。」苑瓊丹透露日前與Lisa通電，對方很樂觀，精神狀態不差，但從艾威口中才得知實際情况，艾威說：「她經常說自己把聲沒事。」談到直播在佛山進行，苑瓊丹表示老闆很體諒，艾威若有需要，可以即時回港或錄播。

（即時娛樂）