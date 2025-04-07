李思捷自爆模仿女星有難度 澳門放笑彈 無意挑戰棟篤笑 (20:13)

在笑唱會中，當然不少得他最擅長的模仿表演，今次李思捷模仿劉德華、張學友、呂方、張國榮等。（大會提供）

「扮嘢王」李思捷早前現身內地節目《聲生不息・大灣區季》，與「福祿壽」拍檔阮兆祥「神模仿」林子祥和葉蒨文。在內地掀熱話後，李思捷馬不停蹄到澳門舉行「李思捷百變天王笑唱會2.0」大放笑彈，吸引大批觀眾入場，反應熱烈，並拍板於4月底在佛山加開大型笑唱會。

李思捷在笑唱會獻唱不少快歌，並「開箱」多首從未在台上唱過的歌曲，及10年前由他創作的《後備》，為笑唱會帶來新鮮感，李思捷花了大量心力編排笑唱會，為的只是想給觀眾帶來愉快晚上。

在笑唱會中，當然不少得他最擅長的模仿表演，今次李思捷模仿劉德華、張學友、呂方、張國榮等，問到在「扮嘢」當中，哪一次模仿最令他有成功感？李思捷表示：「每次演出，只要有掌聲同笑聲，已有成功感，好似扮四大天王、秋官（鄭少秋）、蔡楓華都好成功感。」李思捷被封扮嘢王之一，他指模仿女歌星仍有難度：「模仿外貌唔難，但最難模仿女性聲線，又要唱得好，需額外花時間勤力練習。」

李思捷經常以「福祿壽」跟王祖藍、阮兆祥開騷，今次笑唱會中，李思捷「撇低」好兄弟單飛上陣，未知他可有不習慣？李思捷笑言已經習慣，祖藍主力發展內地節目，而祥師兄則有個人棟篤笑，3人在各自的領域努力。

問到李思捷可會效法阮兆祥挑戰揀篤笑？他斬釘截鐵表示暫時無意挑戰，他指開棟篤笑看似簡單，但做一次棟篤笑，需投放以年計時間、心力創作笑話，他說：「以『大師兄』黃子華、許冠文為例，佢哋兩位前輩需要花費2至3年，先創作到一次棟篤笑，要喺台上講足2個鐘引人笑，係好難嘅事情，如果笑唔出，就會浪費咗觀眾2個鐘，自己又瘀，所以引人笑，係難過唱一首好歌，因為唱歌可以練，但引人笑要到現場先知道觀眾反應，所以一定要有肯定性，先可以去做呢件事。」

提到李思捷對上一次拍劇，已是2019年的《她她她的少女時代》，問到可有戲癮？他指遇上適合劇本很重要，他透露今年會為自己度身訂做電影劇本，自己為自己創作角色，相信會更為精準有效。今年巿道雖不明朗，但李思捷工作已排得密密麻麻，除了笑唱會外，將再與「福祿壽」到外地登台，又會跟男團「Hey Brother」推出新歌。

（即時娛樂）