三命｜蘇家樂孭飛壓力大 常疑神疑鬼 何啟華兩次獲加戲分 肥腸難忘遭杜Sir責罵 (22:24)

由杜琪峯（杜Sir）監製以及構思故事的ViuTV劇集《三命》，起用新人蘇家樂孭飛擔正男主角，伙何啟華（阿Dee）和徐浩昌（肥腸）合演。3位男演員解構戲中故事，圍繞蘇家樂飾演的駱澤信因微小差錯，走上3段截然不同的人生路，任職公務員、漫畫家和黑幫份子，阿Dee和肥腸則以朋友身分在他身邊出現。

蘇家樂在澳門長大，擁澳門大學葡萄牙語專業（榮譽）學士學位，曾任職澳門政府中葡語翻譯員，之後來港攻讀演藝學院，隨即轉行做演員，曾參演多部電影和劇集，而《三命》就是他佔戲最重的一部劇。

蘇家樂表示演戲經驗尚淺，能通過8次試鏡後當選男主角，感覺震撼，奈何簽了保密協議，連媽媽都不敢告知，臨開工前1個月又要減20磅配合角色，並戰戰兢兢地面對演出，他說：「拍劇時很顫抖，不斷見到自己因不夠信心、不夠放鬆，做得不夠好，每一晚都睡不好，又甩頭髮，經常在片場黑面，肥腸曾擔心我會做傻事、嚇到轉行，阿Dee就說『你一做主角就打大佬！又好彩又唔好彩啦！』」

阿Dee與肥腸表示拍劇期間，感受到家樂壓力大，也想起自己初入行的經歷，認為每個演員都有必經階段，阿Dee續說：「尤其今次跟銀河精英團隊合作，講求『快、狠、準』，家樂不夠狠、不夠準，就開始緊張，經常被導演嗌名就疑神疑鬼，又以為所有NG重拍，都是自己錯，我有時都會鼓勵他1、2句，見他不斷調整心態。」

肥腸在家樂崩潰時，只用眼神或拍手臂安慰，開工甚少閒聊，彼此專心演戲，他說：「我都要顧好自己的戲，與家樂演對手會緊張，拍攝前我們不停對戲和研究怎樣演，拍兩兄弟食煲仔飯那場戲，發揮出默契，好玩又難忘。」

肥腸提到該劇比較多NG重拍，皆因導演想拍出更多可能性：「導演不容許我在演出有停頓位，覺得似忘記對白，重拍就幫我掹走沙石，令演出了無痕跡，給我上了寶貴一課，原來劇本夠實淨，不用添加太多設計，演員演活角色就足夠。」

阿Dee也從這部劇，學識展現最純粹演技：「以前演戲會為角色設計很多，今次演得很乾淨，幕後很認同，先後2次加我戲分，很開心。」

阿Dee拍完整部劇後，都沒有機會接觸杜Sir，對他來說是壞消息又算好消息：「杜Sir只負責拍補戲，這位偶像看完我演出，覺得沒太大問題，不用拍補戲，雖然我沒有機會跟他討論角色，但無形間給我肯定和信心，已是成就解鎖，知道自己今次的演技做對了，會捉住這個經驗去成長。」

肥腸重提參演電影《七人樂隊》表演麻麻，曾遭杜Sir責罵，心底留下愧疚，幸好今次再能拍對方的劇，表現過關：「杜Sir對我的態度明顯不同，我肯定拍《三命》前他對我沒信心，相信現在不再抗拒用我這個演員。」

家樂自爆因溝通問題，拍劇時曾做錯演繹方法，被杜Sir在街頭開咪大鬧：「我未見過咁蠢嘅演員」，但未有氣餒，深信自己會進步令對方改觀：「杜Sir有句話令我很深刻，『你不要理我會不會鬧你，你做好想做的事先，你怎會諗到我的想法，你諗到就做了杜琪峯啦』，我很認同，若然我太在意別人看法，就會衍生不必要壓力，只需汲取建設性意見就夠。」講到劇集收視信心？他認為一部劇成功與否，關乎整體性，該劇在擁有的資源下，已做到最好，也會尊重觀眾喜惡。

（即時娛樂）