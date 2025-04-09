Coldplay相隔16年再來港開騷 Marf唱《We Pray》改廣東話詞被洗版 (14:10)

對於能跟Coldplay同台表演，Marf感到十分榮幸，她在台上不停感謝Coldplay給予她今次難能可貴演出機會。（大會提供）

昨晚Marf性感型格兼備，由頭型到落腳，其中白色長外套配Bra Top的戰衣，更獲品牌設計師特別為Marf「加持」度身訂做。（大會提供）

Marf和Elyanna擔任完暖場嘉賓後，至演唱會中段2人再度出場跟Chris Martin合唱。（大會提供）

英國殿堂級搖滾天團Coldplay，相隔16年再來港開騷，於啟德主場館舉行合共4場《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》演唱會。首場昨晚（8日）舉行，近5萬名觀眾座無虛席，現場氣氛高漲。

主唱Chris Martin以廣東話向觀眾問好：「大家好，我哋好開心嚟到香港！」瞬間令全場氣氛高漲，歡呼聲震耳欲聾，Coldplay全晚演唱多首膾炙人口名曲，包括《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》及《Hymn for the Weekend》等，幾乎每首都引起大合唱。配合演唱會專屬的環保LED手環，全場變成閃爍燈海，視覺與音樂完美融合，令觀眾沉醉其中。

演唱會由下午6時10分起，由暖場嘉賓揭開序幕，首位登場是巴勒斯坦裔智利女歌手 Elyanna，隨後由COLLAR成員Marf（邱彥筒）接棒，2位暖場嘉賓演出炒熱氣氛，獲得觀眾熱烈掌聲。

至演唱會中段，更出現驚喜一幕，Elyanna與Marf再度現身舞台，與Coldplay同台合唱《We Pray》。Marf特別為此準備了一段廣東話Rap，主唱Chris Martin帶領全場觀眾歡呼及掌聲鼓勵，頓令Chris高呼Amazing，他即時煞停樂隊，要求Marf重唱一遍，令Marf受寵若驚，相關片段在社交平台洗版，成為Coldplay港騷其中亮點。

對於能跟Coldplay同台表演，Marf感到十分榮幸，她在台上不停感謝Coldplay給予她今次難能可貴演出機會。深受時尚品牌愛戴的Marf，昨晚穿上2套特色舞衣上陣，性感型格兼備，由頭型到落腳，其中白色長外套配Bra Top的戰衣，更獲品牌設計師特別為Marf「加持」度身訂做。

Coldplay: Music Of The Spheres World Tour in Hong Kong 演唱會歌單（4月8日）

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

The Scientist (Reversed)

Viva La Vida

Hymn for the Weekend

Songbook

Charlie Brown

Yellow

All My Love

Human Heart / People of the Pride

Clocks

We Pray

The Lightclub 2025 - ∞ - Something Just Like This - Breakaway (Martin Garrix Remix)

My Universe

A Sky Full of Stars

Sunrise

Sparks / Jumbotron

Biutyful / Fix You

Good Feelings

feelslikeimfallinginlove

A Wave

相關新聞：Marf跟Coldplay合唱 男友Locker讚「好鬼型」 Coffee讚叻女壓到場

相關新聞：Coldplay開騷｜Marf演出淡定有壓台感 獲主音Chris激讚

（即時娛樂）