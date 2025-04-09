盧瀚霆年底開騷 服飾破格預告曬肌 讚品牌名師友善親切似慈父 (15:24)

盧瀚霆將於年底舉行個唱，問他在服裝上會否給予意見？他透露一向在服裝上，由頭到腳都有參與意見。（劉永銳攝）

盧瀚霆（Anson Lo）今天（9日）到尖沙咀出席與意大利品牌聯乘膠囊系列活動，吸引大批神徒（粉絲暱稱）支持，場面熱鬧。Anson Lo大派心心，又與品牌創辧人Giuseppe Zanotti一齊做心心動作。Anson Lo表示今次以他標誌的粉紅色、生日日期及喜歡的玫瑰金色為主，設計了皮革騎士靴、運動鞋和手提袋，代表他平時喜歡的東西。

他說：「都難設計，最早期想設計破格和瘋狂一點，但太前衛不似我平時穿搭。（花了多少時間設計？）去年10月開始構思，過程約2、3個月，其間與意大利方面不停視像溝通、修改。我一向對設計有熱誠，自己的品牌，每個設計我也有參與。今次與意大利品牌合作，加深了我對鞋履認識。」

他大讚Giuseppe Zanotti友善、熱誠、有幹勁，像慈父般親切，初時以為對方好嚴肅，但第一次視像已與他開玩笑，又耐心聽他講解，令他緊張的心情全消。

他將於年底舉行個唱，問他在服裝上會否給予意見？他透露一向在服裝上，由頭到腳都有參與意見。今次服飾有什麼特別？他說：「會破格一點，所以之後要練身形。每次MIRROR與個人演唱會，我都會露少少肌肉，今次睇用什麼方法去展現，（展現未露過部位？）maybe，今次演唱會主題幾特別。」

（即時娛樂）