盧瀚霆拍戲唔介意被杜琪峯鬧：入組是期望學習 (16:04)

教主表示杜Sir沒讚他亦沒鬧他：「我沒期望他會讚，反而期望他鬧我，但沒有。我入組是期望學習，所以鬧我沒問題。」（劉永銳攝/資料圖片）

盧瀚霆表示仍未接獲杜Sir復工消息，不過他已做好心準備隨時拍攝，亦已給檔期。（劉永銳攝/資料圖片）

導演杜琪峯（杜Sir）日前出席多哈電影學院Qumra大師班，接受外地傳媒訪問時表示，會盡快完成由他執導﹑盧瀚霆（Anson Lo）主演的電影。

Anson Lo今天（9日）出席活動時表示，仍未接獲杜Sir復工消息，不過他已做好心準備隨時拍攝，亦已給檔期，他說：「電影拍了10日，但我只拍了4組，對白亦不多，所以之前每次開工，要回想杜Sir想我演繹狀態，他要我聚焦在狀態上，盡量自然，不要浮誇，都難，因杜Sir要求好高，所以只拍4組，從中已學到很多東西，一個眼神多與少，以及每場戲拿捏程度，他都教識我很多，不可以講學到，但起碼領略到，知發生什麼事。」

對於杜Sir出名要求高，會否擔心交不到戲？他直言一定擔心：「我每take都盡力，尚算順利，最多NG 3次。」他表示杜Sir沒讚他亦沒鬧他：「我沒期望他會讚，反而期望他鬧我，但沒有。我入組是期望學習，所以鬧我沒問題，不讚我亦沒所謂，不需要令我feel good。」

杜Sir透露電影以「希望」為主題，Anson Lo表示杜Sir想表達的希望，並非那麼表面，是很多層次，他仍未解構到意思，要再拍下去才能領悟。問到電影遲遲未開工，會否打亂工作安排？他表示沒有，因一早已騰出檔期，對其他工作沒有衝突。

另外，他有份參演的新劇《THE SEASON》已開拍，但他仍未開工，透露自己在第一集已出現，以百老匯音樂劇場方式又唱又跳出場，但他仍未排練。木村光希也有份參演，問他們可有對手戲？他表示暫時未有此安排。

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（即時娛樂）