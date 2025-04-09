金像獎｜影帝之爭 許冠文力撼3屆得主劉青雲 (16:58)

游學修在《看我今天怎麼說》中，飾演為自己聾人身分感到自豪的青年。（大會提供）

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮4月27日舉行，今屆最佳男、女主角競逐激烈。5位「最佳男主角」提名的演員包括許冠文、劉青雲、郭富城、林峯及游學修，各具實力，他們的角色亦各有特別之處，令觀眾留下深刻印象。

榮膺首屆香港電影金像獎「最佳男主角」的許冠文，在40多年後憑《破‧地獄》角逐影帝，他今次收起冷面笑匠形象，飾演古板嚴肅喃嘸師傅，思想守舊重男輕女﹑對外人執著對子女苛刻，往往因為要堅守傳統而與他人衝突。他早前在「2024年度香港電影導演會年度大獎」中，獲得一眾香港導演同業評選為「最佳男主角」。

曾3奪金像獎影帝的劉青雲，在《爸爸》片中飾演一家之主，生活原本平淡溫馨，卻因妻女被患有精神分裂症的兒子殺死而家破人亡。他作為倖存者，一方面想極力維持正常生活，另一方面要處理跟兒子的親仇關係。他淡然細膩演出，與角色深刻的痛苦與掙扎成功營造對比，讓他在「第十八屆亞洲電影大獎」勇奪「最佳男主角」。

同是「金像影帝」的郭富城在《臨時劫案》中飾演悍匪，在戲中哨牙、爛耳，無論外型及說話方式，都十分「騎呢」，是一個連打劫都要講道理﹑有禮貌兼重原則的劫匪。郭富城今次演出跳脫，令人眼前一亮。

本屆「最佳男主角」候選人尚有《九龍城寨之圍城》的林峯，以及《看我今天怎麼說》的游學修，2人皆是首度獲提名影帝。在《九龍城寨之圍城》中，林峯演從內地偷渡來港的孤兒，為逃避黑幫追殺誤打誤撞下走進城寨，其後目睹城寨內的救命恩人及好友，被仇敵追殺，決心為他們復仇。林峯戲中角色在絕境中如野獸般慌不擇路，卻又同時具備活下去韌力與勇氣，演出顛覆形象。

游學修在《看我今天怎麼說》中，飾演為自己聾人身分感到自豪的青年，以手語作為母語，追求自在的生活。游學修為演出這個角色苦練手語，成功展現聾人生活上面對的挑戰，他的演出充份表達到這個角色的自信，甚具說服力。

（即時娛樂）