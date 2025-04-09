金像獎｜許恩怡談善言鍾雪瑩衛詩雅區嘉雯 力爭「首次封后」 (17:30)

許恩怡、談善言、鍾雪瑩、衛詩雅及區嘉雯，無論是誰獲獎，都是她們首次封后。（大會提供）

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮4月27日舉行，今屆最佳男、女主角競逐激烈。5位提名「最佳女主角」提名的演員包括許恩怡、談善言、鍾雪瑩、衛詩雅及區嘉雯，無論是誰獲獎，都是她們首次封后。

許恩怡以清新活潑形象出道，在奇幻愛情電影《久別重逢》中飾演高中女學生，因一張唱片而與男主角結識，並發展出一段青澀的愛情。雖然是首次挑大樑，但她演來自然真摯，信心十足。

談善言在《虎毒不》中飾演新手媽媽，特意增磅以求外形更似產後婦女。她在戲中的角色，對內要照顧初生幼嬰及家庭矛盾，對外要面對工作及被辭退的壓力，由一開始的堅強性格到最後的精神崩潰，展現了在職母親在社會上承受的重擔。

衛詩雅今屆以《破‧地獄》再度角逐影后殊榮，為掌握破地獄儀式中的複雜動作，她用了9個月刻苦練習。戲中的她因當喃嘸師傅的父親重男輕女，一直與父親關係疏離，直到父親過世後，看到爸爸留給她的「愛的遺書」才得以釋懷。

鍾雪瑩去年已初嘗提名金像獎「最佳女主角」滋味，今次憑《看我今天怎麼說》的聾人角色，去年榮登金馬影后，先聲奪人。鍾雪瑩在戲中用心設計了「素恩」這個角色的特殊說話腔調及苦練手語，展示角色心理狀况，以細膩演技將片中聾人女主角的心路活現銀幕。

資深舞台劇演員區嘉雯近年才參與電影演出，她憑精湛演技在第39屆金像獎榮獲「最佳女配角」，今屆在《從今以後》中飾演女同性戀者角逐影后。戲中與她同居超過40年的愛人突然去世，原本與她親厚的伴侶親人，因喪葬及遺產分配問題和她出現分歧。區嘉雯在戲中沒有刻意強調同性之愛，反而展現出一種無分性別、細水長流的情感演繹。

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（即時娛樂）