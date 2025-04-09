麻甩媽咪｜陳秀珠盼與陳卓賢合作 陳瑞輝回應與女友感情狀况 (18:50)

陳秀珠和陳瑞輝在劇中演母子，珠姐表示希望跟Ian合作，讚對方有運動細胞、玩得、唱得又識樂器。（鍾偉茵攝/Ig圖片）

黃德斌、余香凝、陳瑞輝、陳秀珠、沈貞巧、邱傲然等合演的ViuTV原創劇《麻甩媽咪》，將於下周一（14日）首播，今天（9日）舉行記者會。

眾演員台上介紹角色關係，又分享拍攝難忘事，更播出由陳瑞輝與余香凝合唱的劇集主題曲MV。陳輝虹與余香凝劇中演父女，輝虹要拉二胡，拍攝前找導師學習，意外聽到余香凝示範拉二胡，始知她原來是高手，大感驚訝。

陳秀珠劇中演「恐怖奶奶」，與「新抱」余香凝經常鬥氣，令「兒子」陳瑞輝慘成磨心。余香凝說：「我原本是乖新抱，因為被黃德斌上身，才不怕奶奶變成鬥氣。」陳秀珠開心與MIRROR成員合作拍劇，最想與陳卓賢（Ian）合作，大讚對方擁有運動細胞、玩得、唱得又識樂器，笑言男人彈琴很浪漫。

提起她之前在社交平台分享，方力申帶新婚太太葉萱見「奶奶」陳秀珠，惹來網民注意。她解釋當日只是巧遇：「當年拍劇《甜孫爺爺》，方力申演我二仔，不過稍後會再約劇中另外兩個仔（ 劉愷威與陳宇琛）見面，3個仔重聚。雖然只有方力申未有小朋友，但不需要我教或者催生，他自然有自己計劃。」她又大讚葉萱身形高䠷和靚女。

陳瑞輝指劇情要他親吻太太，可是要交代余香凝被黃德斌上身，拍攝時他惜男方額頭，更有其他親熱戲，他大感尷尬不好意思，反而是黃德斌勸他放鬆去演。他說：「第1次拍劇惜男人，感覺好陌生，現實中除了惜父親之外，其他男人從未試過。如果下次有機會接拍男男同志劇，都會考慮。」

追問現時感情狀况，陳瑞輝回答不便透露太多，只形容目前與女友關係開心，未有受之前女友負面報道所影響。至於之前因被爆戀情而變得較為低調，陳瑞輝否認，笑笑口說之後會盡量高調。

（即時娛樂）