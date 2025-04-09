蕭正楠當爸後拍廣告搵銀 湊B仔致周身痠痛 將酬勞撥教育基金 (19:12)

蕭正楠（Edwin）成為新手爸爸後，拍攝首個中藥油品牌代言廣告掙奶粉錢，Edwin表示因為照顧初生BB而令身體痠痛，他說：「「當初我以為BB會好輕，但係最近（黃）翠如話我知我背脊厚咗，可能係呢幾個星期餵奶、抱BB，有時候同一個姿勢維持太耐，不知不覺身體唔同部位都會痠痛，呢個係我最近嘅一個體會，湊BB真係會周身痠痛。相信之後BB愈嚟愈重，痛症會更加明顯。」

Edwin表示要在工作和家庭中取得平衡，個人健康非常重要，他每天仍花30分鐘做運動，特別注重拉背肌動作，避免因為抱嬰兒而導致寒背。Edwin表示廣告來得正合時，該產品能助他舒緩痛症。

被問到拍劇和照顧小朋友，哪樣比較疲累時，Edwin表示兩者花費體力不同，對住小朋友要打醒百分之200的精神，就算小朋友一個細微動作，例如打思噎、大聲哭、吐奶，便會感到緊張，有時還會自責做得不夠好，心情起伏很大。

Edwin笑言自己幫囝囝打工：「我今次代言廣告片酬，用來撥入囝囝教育基金，希望佢有最好嘅事物，同埋我同太太最大期望係囝囝開心。」對於未來的工作計劃，會否因為家中的BB而有所改變，Edwin表示：「很感恩，呢段時間能夠24小時全天候陪伴太太和兒子，好多嘢都好易上手，盡量我負責晒所有粗重嘢。」

（即時娛樂）