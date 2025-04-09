邱士縉新歌《無限回合》MV邀劍擊運動員參演 與朱栢謙續師徒情緣 (22:12)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）推出今年第2支個人單曲《無限回合》，他日前在社交媒體上預告將推出新歌，透露新作為熱血故事，力邀網民及粉絲由《有脊椎動物》﹑《無限回合》及《負責聲明》中三選一民選歌名，因Stanley為揀歌名極度頭痛，最後由《無限回合》大比數勝出。新歌以激昂旋律與勵志歌詞，傳遞「永不言敗」的信念，鼓勵樂迷即使夢想看似遙遠，只要堅持奮鬥，終能突破界限。歌曲更巧妙結合香港劍擊運動的熱血故事，呼籲大家無懼跌倒，為目標全力衝刺！

Stanley透露《無限回合》創作陣容是「意料之內的驚喜」，邀得音樂摯友吳林峰操刀作曲及監製，搭配陳詠謙填詞。原來這首充滿剛陽味，本是吳林峰個人企劃的珍藏之作，經Stanley演繹後更添熱血張力。他興奮分享：「一聽旋律就愛上！每當低潮時，這首歌就像戰友在耳邊打氣，提醒我堅持夢想、勇往直前。」

歌詞字字鏗鏘，Stanley自揭奮鬥心聲，新歌中兩句歌詞尤令Stanley共鳴：「『來吧 就算跌下亦要繼續爬』正是人生寫照，哪怕爬也要到達終點。」而「繼續搖旗吶喊 可改寫結果」則道出他演藝之路的感悟，Stanley說：「從最初少人認識，到透過每個作品累積認同，證明努力終會被看見。」他坦言常自我施壓追求突破，盼以音樂讓大眾看見更立體的邱士縉。

MV以劍擊運動為題，Stanley解釋靈感來自香港「劍神」張家朗：「自己一路聽歌時腦內已有畫面，猶如一個人好努力完成了旁人從沒想過能完成的夢想，而香港劍擊運動員張家朗正正給予我這個畫面，相信全香港人都好認同張家朗完成了一個香港人從來沒想過，原來香港人可以做到的事情，自己好希望能邀請他演出，但礙於他忙於籌備各項比賽，未能成事。」團隊請來林洋海（香港劍擊總會一級花劍教練 ）、馬卓軒（FIE 國際劍擊聯會二級花劍教練）、謝熹朗（香港劍擊總會一級花劍教練 ）、羅浩天（香港劍擊代表隊（佩劍）運動員）、陳智軒（香港劍擊代表隊（佩劍）運動員）助陣，Stanley更特訓劍擊技巧以表尊重。經歷密集訓練後他驚嘆：「短短課程已體能透支，運動員多年磨練的毅力實在令人敬佩！」

另一個MV驚喜，是Stanley邀請戲劇恩師朱栢謙驚喜出演，飾演劍擊教練，師徒鏡頭前後真情互動。朱栢謙欣慰表示：「見證他從青澀到獨當一面，是教師最驕傲的時刻。」

（即時娛樂）