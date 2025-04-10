陳敏兒開班授課 辦生死教育課程 分享5句人生重要說話 (12:31)

陳敏兒和二仔廖文信日前到新城廣播，接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「Chur」到行》訪問。陳敏兒和廖啟智（智叔）育有3子，幼子廖文諾2006年因血癌離世，智叔於2021年胃癌去世，面對兩位至親離開，陳敏兒幸有信仰依靠，支撐她的人生。

陳敏兒說：「如果冇信仰的話，我今日都冇機會坐喺度同大家講嘢，因為真係相當艱難，我可能會一蹶不振，但我諗正正係信仰，幫我睇到人生係有意義。」64歲的陳敏兒直言已屆退休年齡，但好學不倦的她，早前到美國攻讀研究快樂的課程，成立了「幸福生活協會」機構，並開設茶室，幫助大家尋回快樂。她說：「人都係追求快樂，但唔係人人都可以快樂，我去美國讀呢個課程，將我學到嘅嘢融入社會，畀大家跟住呢啲方式，令自己成為快樂人。」

Ben透露曾到訪陳敏兒的茶室，這間茶室除了紀念智叔，她亦在茶室開班授課：「人面對生死，原來係人生好重要課題，我立志做生死教育課程，包括身心靈課程同手部按摩；當日智叔生病時，佢成個禮拜失眠瞓唔到，我臨時臨急去學，一幫佢按摩，唔夠3分鐘就聽到佢扯鼻鼾，先知原來咁勁，有啲照顧者有需要，我就去開班去教佢哋。」

陳敏兒為這個生死教育課程，閱讀大量書籍，其中5句是人生很重要的說話，包括「多謝你、我愛你、對唔住、我原諒你、再見」，她說：「唔好睇小呢5句說話，喺生離死別的時，呢幾句說話可以減低分離嗰種遺憾，之後好好講再見，唔好含糊、唔好拖泥帶水，我哋要接納肉體上分離，但可以精神上繼續連繫。」

陳敏兒指這5句說話在安寧病房尤其重要：「我哋見證住嗰啲家人同病者，透過呢5句說話修補好多關係，走嘅人會走得冇咁遺憾，在生嘅亦都會將遺憾減到最低。」

至於文信近年在小薯茄擔任全職影片製作人，閒時喜歡玩音樂彈Bass，陳敏兒形容一隊Band當中，彈Bass的人是最不搶眼，也不多覺得他的存在，廖文信笑言：「的確係冇咁光芒，但其實我好鍾意呢種感覺，即我喺呢個位係重要的，但最好唔好望住我。」

（即時娛樂）