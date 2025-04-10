劉德華巡唱幕後紀錄片網上播 72場個唱精華花絮首曝光 (12:44)

華仔坦言由排練的第一個晚上開始，他已感覺到演唱會一定會成功，唯一讓他擔心的是健康。（大會提供）

劉德華自去年7月開始至今年1月，先後在13個地方舉行了72場《今天 is the Day劉德華巡迴演唱會》，歌聲響遍各地。由上海站作序，到香港紅館舞台的終站。舞台前，觀眾看得精彩，拍案叫絕，舞台後，更別有一番風光。

攝影隊將華仔由籌備開始到第72場的精彩花絮輯錄成5集，每集大約15至20分鐘，由4月9日至17日，在抖音頻道每2天播出1集，讓大家透過精華片段，感受華仔開騷背後心情，和幕後花絮。昨天首播後反應熱烈，來自各地的Fans從首度曝光紀錄片中，感受到華仔這演唱會台前幕後魅力。

這5集的幕後紀錄片內，可以看到華仔由第一天為演唱會開會，到上台開騷實况，過程中包括：跟健身教練鍛練體能、開騷前心情、排舞練歌過程、為何用了《今天is the Day 》作為演唱會主題名稱？為何每天都要親自挑選台上的舞衣？與各單位的努力磨合，甚至在台上發生小意外後，包紮傷口畫面等，更珍貴的是來自不同地方的Fans，道出他與華仔一段又一段的動人故事，這一切記載在紀錄片中。

華仔坦言由排練的第一個晚上開始，他已感覺到演唱會一定會成功，唯一讓他擔心的是健康。由上海到香港，每一晚都享受與大家相聚3小時，也是每天最開心時刻，樂在其中。經過72場的演唱會後，讓他深深感受得到大家對他的肯定，他說：「我真是一個歌手了。有媒體朋友讚賞我這麼多個演唱會中，《今天》是我唱得最好的一個演唱會，這所有的讚美和肯定，對我來說是今年我所得到的最好禮物！」

（即時娛樂）