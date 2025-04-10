81歲葉振棠唱盡經典 莫鎮賢自嘲「耆英」好聲音 懷念李國祥 (16:15)

莫鎮賢伙葉振棠舉行的《超級男聲演唱會》，昨日（9日）假元朗劇院演藝廳舉行。2人唱盡經典金曲，莫鎮賢契媽林小湛及李泇霖到場支持。

演唱會由莫鎮賢與葉振棠合唱《難為正邪定分界》開始，接下來，是棠哥獨唱部分，他自豪表示自己是唯一一位於8、90年代，能夠為當時三間電視台，唱劇集主題曲的歌手，然後獻唱多首電視劇歌曲：《勝利雙手創》、《世界由我造》、《戲劇人生》、《找不着藉口》、《笛子姑娘》、《月亮神》及《可可拓海的牧羊人》，讓樂迷如癡如醉。除了華語作品，棠哥挑選英文歌《Hotel California》。現年81歲的棠哥落力獻唱，表演游刃有餘，呼應早前他透露醫生建議「繼續唱」養生。

輪到莫鎮賢獨唱環節，他笑言自己是「耆英」好聲音：「請大家一齊為我哋做評判，我過多幾年都攞『樂悠咭』㗎啦。我見棠哥唱到呢個年紀仲唱緊，我都冇可能收山，我哋要一齊唱落去，大家話好冇呀？」他隨即獻唱《特別的愛給特別的你》、《難忘你》、《也許》、《輪流轉》、《最愛是誰》、《情罪》及《燕歸來》，集合來自不同年代的經典作品，與樂迷回味往昔時光。

演唱會嘉賓湯寶如與莫鎮賢合唱《相思風雨中》，她笑言已幾年未有在香港獻唱：「今次好多謝莫Sir同棠哥邀請我，頭先聽莫Sir講佢入行40年，數番我都入咗行30幾年，其間都有出新歌，但係大家好似鍾意舊歌多啲，𠵱家仲喺卡拉OK唱緊《感冒》、《相思風雨中》呢啲，希望粵語流行歌可以繼續發光發亮，要靠你哋啦。」隨後她送上《緣份的天空》，為陽剛滿爆的晚上添上柔情。

湯寶如再次邀請棠哥登場，她說：「我真係細細個就聽棠哥唱歌，頭先喺後台聽棠哥唱，真係回憶返晒嚟，我諗到咗棠哥呢個年紀，我都會繼續唱，鍾意唱就繼續唱，有夢想就繼續追啦。」

再緊接棠哥獨唱部分，是一系列經典電視劇歌《小李飛刀》、《楚留香》、《萬里長城永不倒》、《大內群英》、《雙天至尊》、《戲班小子》及《忘盡心中情》。接着，莫鎮賢連續唱出《壞情人》、《怪你過份美麗》、《這是你》、《五月過後》及《最後一夜》，演唱會來到尾聲，莫鎮賢提到已故好朋友李國祥：「人愈大遇到呢啲事愈多，佢會去我廣州嘅演唱會，12月底我搵佢已經冇覆我，後來就知道...KC我會懷念你！」隨即他唱了幾句李國祥名曲《總有你鼓勵》，全場報以掌聲。

在樂迷呼喚下，莫鎮賢與葉振棠再次攜手踏台，送上《超級男聲演唱會》最後一首歌《萬水千山縱橫》，為是夜的經典音樂盛會劃上圓滿句號。完騷後，莫鎮賢大讚棠哥演出99分，但自己因為咽喉炎帶病上陣：「唱完真係失聲，但係可以同棠哥一齊唱都好開心。」

（即時娛樂）