古天樂訪談講電影業未來 嘆香港搵位拍戲及申請地方拍攝均有難處 (19:55)

古仔表示未試過訪談要講足1小時，未知會說什麼，但應圍繞電影，例如講電影業的未來等。（劉永銳攝）

第49屆香港國際電影節今晚（10日）在文化中心揭開序幕，本屆焦點影人古天樂（古仔）聯同《懺悔有時》日本導演中島哲也與監製成瀨保則、《搖籃凡世》 導演張吉安、廖子妤（Fish）和袁富華出席。本屆名家講座嘉賓，著名日本女演員安藤櫻驚喜現身。

電影節期間，放映古仔主演的10部電影，以及本月19日會有場為時1小時訪談，由游學修擔任主持。古仔表示未試過訪談要講足1小時，未知會說什麼，但應圍繞電影，例如講電影業的未來等。問到他如何看香港電影未來走勢？他說：「走勢一定要開新路，試不同新東西，都要看不同因素，目前全球經濟不好，大家哪有心機看戲﹗」

對於文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前呼籲，香港電影從業員把握內地發展機遇，返內地開戲？古仔表示香港電影從業員一直有返內地拍戲，但要視乎戲種，溫情片就沒需要，他說：「一些大場景，當然需要在內地搭景拍攝，始終香港地少人多，找地方拍戲有難處，像《九龍城寨之圍城》，搭景拍攝後都要拆掉，在內地會保留，成為旅遊景點，有助旅遊推廣，有些在港產片出現過場景，現在都成為遊客打卡的地方，例如前油麻地警署。」

被問到會否與政府有關部門傾談保留某些場景？古仔說：「申請地方拍攝都難。」他認為需要溝通，指之前他有部戲租天橋拍攝，但有限時間，繁忙時間不可以開工，根本不夠時間拍攝，他說：「要多溝通和配合，要多些配合我們，這樣才令電影產業更順暢。」

對於杜琪峯接受外國傳媒訪問時表示，不會放棄開拍《黑社會3》，古仔說：「我睇到佢唔喺咁講喎！」問到若杜Sir開拍《黑社會3》，古仔會否想演？他說：「我夠想《星球大戰》開到第18集啦!」

（即時娛樂）