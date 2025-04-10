EXO成員Xiumin亞洲巡唱 新增澳門香港場 (23:19)

本月8日是EXO出道13周年﹐成員燦烈（左起）、D.O、Kai及Suho現身慶祝。（網上圖片）

EXO成員Xiumin下月先到澳門開騷，6月再來港表演。（網上圖片、大會提供）

韓國男團EXO為慶祝出道13周年，成員Suho、D.O、燦烈及Kai日前開直播，與粉絲一同慶祝。可惜這場直播，只有4名成員亮相，隊友世勳正在服兵役，其餘3人包括Xiumin、Chen及伯賢轉會後，與SM娛樂出現合約糾紛，所以沒有參與。直播期間Suho表示待世勳9月退伍，EXO將會「合體」搞巡迴粉絲見面會。

最近推出個人專輯《Interview X》的Xiumin，早前宣布舉行亞洲巡迴，已於上月22日在首爾揭開序幕。近日宣布加開澳門及香港站，分別於5月17日及6月6日舉行，Xiumin將會獻唱新碟歌曲，表現全新造型及音樂風格，還會跟粉絲玩遊戲及互動。

《2025 XIUMIN FAN CONCERT < X Times () > in Macau》定於5月17日假澳門威尼斯人劇場舉行，票價分1880、1680、1380及980港元，4月16日起透過金光票務、大麥網及Trip.com公開發售。各種票價有不同粉絲「福利」，例如歡迎環節、觀看綵排及團體合照等。

另一方面，6人女團Dreamcatcher宣布5月1日假香港旺角麥花臣場館舉辦《Dreamcatcher 2025 World Tour [7 Doors : A Lucky Encore] in Hong Kong》演唱會，門票已於KKTIX、大麥網及Trip.com公開發售。

曾在韓國選秀真人騷《Super Band》拿下冠軍的韓國男歌手夏賢尚，參與多部人氣韓劇包括《陽光先生》、《浪漫速成班》、《我的出走日記》和《浪漫的體質》等歌曲，他將於6月7日在澳門銀河G Box舉行演唱會，門票已於銀河票務及大麥網公開發售。

（即時娛樂）