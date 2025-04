阿占與何兆基相隔兩年「完美」合體 邀請爺絲即場錄新歌 (21:41)

叱咤903 DJ阿占(甄子康、少爺占)與何兆基(Chris)組成的YEAHS,繼《When We Were Wild Live 2023》後再度合體,今年6月將於東蒲胡李名靜體育館,舉行由商台製作、寰亞娛樂主辦、叱咤903堅持搖滾的《YEAHS Near Perfection Concert 2025》。YEAHS今年將會推出首張專輯《大致上完美》,收錄兩年來製作的10首歌曲。今次演唱會將延續《大致上完美》的主題,並為一眾爺絲(YEAHS粉絲暱稱)送上4大驚喜,包括:「Early entry / Sound Check Party」,樂迷可提早在晚上7時15分參與Sound Check環節,並欣賞獨家MINI MOVIE [YEAHS’ One Day],同時可優先購買YEAHS首張限量大碟。YEAHS更會破天荒邀請一眾爺絲即場灌錄新歌,一齊堅持搖滾,讓YEAHS的專輯達致「完美」。

阿占透露今次YEAHS專輯《大致上完美》及演唱會的由來:「我哋(YEAHS)曾經好堅持話每年都要開騷,上年就搞到自己精神好緊張,跟住覺得『大致上完美』都得啦,啲嘢唔使做到完美,唔使迫死自己,而家心情輕鬆好多,同時成就咗呢個《大致上完美》嘅project。我希望大家放低對完美嘅執著,尤其係我呢啲水瓶座,成日都諗咩叫完美,好似大家都會覺得八月十五嘅月亮先係perfect同最圓,其實七月十五睇都差唔多。」阿占同時預告今次演唱會除了演繹YEAHS的作品,亦會揀選野仔時期的歌曲,以及為林一峰及其他人填詞的歌曲,並邀得樂隊Locksmiths開鎖佬擔任開場嘉賓。

身在加拿大的Chris亦自爆二人每次開騷,都會發生「大致上完美」的搞笑「甩碌」事:「試過喺沙灘音樂騷嗰日遇上狂風暴雨,所以我喺表演前著咗對人字拖,點知到達場地已經天清氣朗,但我唔記得咗換鞋,成個騷都著住拖鞋!又試過係加拿大轉機去表演前,俾阿占淋橙汁落條褲度,當時得負十幾度,好彩有機場人員幫我拎行李出嚟先有褲換,如果唔係就凍死!希望今次嘅演唱會能夠與爺絲一同創造更多特別經歷。」

(即時娛樂)