阿占與何兆基相隔兩年「完美」合體 邀請爺絲即場錄新歌 (21:41)

叱咤903 DJ阿占（甄子康、少爺占）與何兆基（Chris）組成的YEAHS，繼《When We Were Wild Live 2023》後再度合體，今年6月將於東蒲胡李名靜體育館，舉行由商台製作、寰亞娛樂主辦、叱咤903堅持搖滾的《YEAHS Near Perfection Concert 2025》。YEAHS今年將會推出首張專輯《大致上完美》，收錄兩年來製作的10首歌曲。今次演唱會將延續《大致上完美》的主題，並為一眾爺絲（YEAHS粉絲暱稱）送上4大驚喜，包括：「Early entry / Sound Check Party」，樂迷可提早在晚上7時15分參與Sound Check環節，並欣賞獨家MINI MOVIE [YEAHS’ One Day]，同時可優先購買YEAHS首張限量大碟。YEAHS更會破天荒邀請一眾爺絲即場灌錄新歌，一齊堅持搖滾，讓YEAHS的專輯達致「完美」。

阿占透露今次YEAHS專輯《大致上完美》及演唱會的由來：「我哋（YEAHS）曾經好堅持話每年都要開騷，上年就搞到自己精神好緊張，跟住覺得『大致上完美』都得啦，啲嘢唔使做到完美，唔使迫死自己，而家心情輕鬆好多，同時成就咗呢個《大致上完美》嘅project。我希望大家放低對完美嘅執著，尤其係我呢啲水瓶座，成日都諗咩叫完美，好似大家都會覺得八月十五嘅月亮先係perfect同最圓，其實七月十五睇都差唔多。」阿占同時預告今次演唱會除了演繹YEAHS的作品，亦會揀選野仔時期的歌曲，以及為林一峰及其他人填詞的歌曲，並邀得樂隊Locksmiths開鎖佬擔任開場嘉賓。

身在加拿大的Chris亦自爆二人每次開騷，都會發生「大致上完美」的搞笑「甩碌」事：「試過喺沙灘音樂騷嗰日遇上狂風暴雨，所以我喺表演前著咗對人字拖，點知到達場地已經天清氣朗，但我唔記得咗換鞋，成個騷都著住拖鞋！又試過係加拿大轉機去表演前，俾阿占淋橙汁落條褲度，當時得負十幾度，好彩有機場人員幫我拎行李出嚟先有褲換，如果唔係就凍死！希望今次嘅演唱會能夠與爺絲一同創造更多特別經歷。」

（即時娛樂）