麻甩媽咪｜余香凝擔心子女失去自己 為人母後細膽兼怕死 (16:21)

余香凝、黃德斌主演的ViuTV原創劇《麻甩媽咪》下周一（14日）首播，講述麻甩的士司機「口水發」陳永發（黃德斌飾）與賢妻良母周暐程（余香凝飾），因一次交通意外而命運交纏，口水發靈魂進入了周暐程的肉身，成為了懷有身孕的「麻甩媽咪」。

憑電影《白日之下》成為第42屆香港電影金像獎最佳女主角的余香凝首度擔正劇集女主角，她表示：「最初10幾天覺得跟電影沒太大分別，直至拍攝主景便開始感受到那種密集式。以前拍電影時，可以一早準備好整個電影的劇本，但原來拍劇是每一天都很晚收工，然後第二天早上又要再拍攝，我不能一次過準備好整套劇，背不了，再加上會有修改，真的需要排戲。跟電影相比，拍劇真的很疲累。另一種不同之處就是更加投入，給了我很多時間投入這個劇組、這個角色、這個故事裏，煞科時很不捨得。」談到在劇中一人分飾兩角，余香凝說︰「一個是將家庭照顧周到的全職媽媽周暐程，另一個則是程程發，就是當麻甩司機口水發上了程程身時的她。拍攝時候很忙，因為每場戲都要不停地轉換外形、裝扮、化妝，還有自己的演繹也需要轉換。有時會問自己『我現在是誰』？」

現實中的余香凝也是一位媽媽，跟角色一樣很重視家庭。她很感恩在這個階段遇到這個劇本：「自從有了小朋友後，我變得很怕死，很多時候車開快了或是突然之間有巨響，我便會十分害怕，擔心自己會『離開』了小朋友。故事中的周暐程也有一個兒子，她也很擔心家人。這件事迫她要面對，她要怎樣改變自己的心態，或對人生有什麼不同的看法。我在這階段遇上這劇本，好像是上天安排，想我從這故事、角色中有所得着。為何那麼怕死？都是因為小朋友，怕不能再看着他們成長，他們失去我後會變成怎樣。以前沒小朋友時，我會做很多大膽的事，如潛水、Skydive，現在有了小朋友，可能要等他們18歲、讀大學時才再玩。」

余香凝呼籲大家收看《麻甩媽咪》︰「這套劇是近年來最窩心、最感動，又看得開心的輕喜劇，所以你『唔睇就蝕底喇』！」

（即時娛樂）