陳凱琳曾嫌棄臉上蘋果肌 想拉鄭嘉穎開拍網上節目 (17:45)

陳凱琳（Grace）今天（11日）出席品牌活動時獲讚是「冰肌女神」，她說：「我已33歲，不敢用『女神』這字眼，但十分着緊護膚，因為去年有段時間睡得不太好，情緒影響令皮膚敏感。」Grace透露丈夫鄭嘉穎愛用其護膚品，稱由她篩選過的產品應該沒問題。她又表示曾嫌棄其招牌蘋果肌，認為別人會覺得她笑起來時不漂亮，後來才發覺有蘋果肌的人更青春及飽滿。Grace說︰「我有時會叫丈夫為我按摩臉部﹗」育有3子的她回憶每次分娩後也有脫髮問題︰「尤其大仔出世後，我可能餵哺母乳太長時間，令鈣質流失。不過，我與丈夫現在也沒脫髮煩惱，嘉穎的頭髮十分濃密。」

Grace去年已約滿TVB，早前與鄭嘉穎飛到大馬出席活動，她表示現在多了機會夫妻檔工作十分開心，又透露鄭嘉穎有時也會到內地拍劇，但因為拍攝時間短，兩星期便回港。Grace說︰「拍短劇或短視頻是趨勢，我與嘉穎曾討論成立一個網上節目，拍他想要的內容。叫他一起做KOL？不一定是KOL，他可以利用演戲的天賦拍攝不同的內容，應會幾好玩。」談到早前一同拍片的KOL Torres反串扮港姐冠軍稱想嫁個有錢人，Grace說︰「我當年參選時曾被曾志偉問我是否想來釣金龜。他聽完後覺得幾好笑。他只是開玩笑，想大家看完得啖笑。」

（即時娛樂）