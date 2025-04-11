胡楓不清楚魯振順轟TVB言論 姚焯菲稱讀書未影響事業 (20:31)

胡楓、林淑敏、姚焯菲及黃庭鋒今天（11日）出席「TVB愛心基金」記者會，4人連同未有現身的羅蘭及張馳豪獲委任為愛心大使。與圈中人熟稔的連炎輝捐出110300元生日利市予基金，在活動上進行支票移交儀式。胡楓將帶領一眾後輩行善，他大讚姚焯菲是後起之秀，前途無限。姚焯菲也稱要向胡楓多多學習。胡楓說︰「我願繼續帶歡樂給大家，樂意做到100歲，相信我是目前公司最長壽的藝員。我未必能效法連炎輝捐生日利市行善，因為我多數收有紀念性的禮物。」

魯振順早前激動稱TVB充斥山頭文化、不少藝員被Cut騷及被《中年好聲音》歌手搶飯碗令收入大減，胡楓稱不太清楚︰「沒朋友找我呻。很久之前已有人不夠騷，亦有人爆騷，不是近年的事，別人也有搶走過我的工作。總之，我幾老都會繼續做，我只是『90後』﹗」資深藝人谷峰離世，胡楓說他們起碼30年沒見，因此不太清楚。

姚焯菲近日在社交網留言「前排threads上有人講TVB啲歌好難聽？我噚日搵到呢首，我諗你哋聽完會即刻上癮」，疑「曲線」為自己的新歌宣傳。她說︰「我是回應該帖文，叫人多聽我的新歌，沒貶低公司作品的意思。」對於有歌迷不滿新歌宣傳安排混亂，姚焯菲稱不敢插手公司的安排，自己沒有意見。總經理曾志偉日前稱鑑於《聲夢傳奇》參賽者年紀太細，要讀書及難控制，因此將提高全新歌唱節目《聲秀》的報名年齡要求，姚焯菲不覺得曾志偉是暗示她︰「該說法有點誇大，相信與參賽者年齡大小無關。我覺得娛樂圈有人入、有人走是很正常，不是奇怪事，我不介意兩邊兼顧，也沒有影響。」

（即時娛樂）