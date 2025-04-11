陳凱琳籌備出哲學親子書 記錄與孩子相處點滴 (21:45)

陳凱琳為品牌跟網紅兼設計師好友Angela拍攝2025春夏系列短片，這次企劃將1990年代復古美學融入現代時裝，與陳凱琳多變的個人風格不謀而合。她分享說：「1990年代最吸引人的是那份創作自由，無論是層次穿搭還是牛仔造型，都能展現獨特個性。」她換上多個不同造型，在紅色舞台背景下展現風姿，又孖Angela大玩變裝。談及1990年代流行文化影響，陳凱琳坦言深受Spice Girls啟發：「Posh Spice的迷你裙、Baby Spice的可愛造型、Sporty Spice的活力穿搭，每種風格都獨具魅力。」

身兼KOL與3子之母的陳凱琳有自己的時間管理心得：「學會放慢步調很重要，現在會提醒自己事情做不完也沒關係。」她笑稱二子總在她試衫時撒嬌阻攔說No，原來是捨不得媽咪出門工作。大兒子是她的頭號粉絲，每當她打扮得像公主時會大讚：「媽咪今日好靚啊！」她指老公鄭嘉穎對她的打扮不可以太多建議，但也不可以太性感。她特別重視節日穿搭，會趁新年、聖誕或小朋友生日時，為他們打扮成最愛的卡通人物。她透露將趁復活節帶孩子到澳門短途旅行：「大仔最愛住酒店，說只要體驗離家幾天的感覺就足夠開心。」她與老公都很重視家庭時光，周末一定會全家出動，平日則主動分工接送孩子。她正籌備一本結合生活哲學的親子書：「希望透過文字記錄與孩子相處的點滴，與更多媽媽分享經驗，也讓孩子長大後能感受這份母愛。」

（即時娛樂）