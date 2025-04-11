《星戰前傳III》上映20周年黑武士再臨 購票獲贈限量美版海報 (22:42)

《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年，將於4月24日至4月29日於英皇戲院獨家回歸大銀幕，成為星戰迷不容錯過的銀河盛事。

三大入場重溫原因之一：《星球大戰前傳III：黑帝君臨》有最強口碑，是不少星戰迷心目中「星戰系列最扣人心弦之作」。由光劍對決到星際激鬥，每一幕皆為科幻片教科書級示範。第二個吸引點是在戲院沉浸式感受太空激戰的磅礴氣勢，以及約翰·威廉斯（John Williams）史詩配樂的心靈震撼。第三個原因是黑武士誕生之謎，見證安納金·天行者（Anakin Skywalker）被黑暗面吞噬，墮入黑暗的傳奇故事，這轉折徹底改寫銀河系命運。

盧卡斯影業(Lucasfilm)為此次重映特別邀請國際知名平面設計師Matt Ferguson，打造全新20周年紀念海報，將銀河系的壯闊與黑武士的威嚴完美呈現，為影迷帶來視覺與情感的雙重驚喜。戲票預售展開，觀眾會獲贈極具收藏價值的「20周年限量版美版海報」，送完即止。

《星球大戰前傳III：黑帝君臨》承接《星戰前傳II之複製人侵略》，複製人攻陷了整個銀河系，最高議長Palpatine被機械兵俘虜。Jedi武士Obi-Wan與Anakin奉命營救。在這個動盪的時勢下，Anakin與Padme發展了一段禁戀，最終秘密地結成夫婦。可惜，權力與恐懼令Anakin逐漸走上黑暗之路，背叛Jedi，轉投Darth Vader並與師父Obi-Wan在火山星系中展開一場熔岩生死戰。Darth Vader頭盔徐徐降下，電影最終以Luke及Leia的出生交錯著Darth Vader的誕生，歷史性地為後三部曲帶來意味深遠的引子。

（即時娛樂）