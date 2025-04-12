炎明熹踏入20歲感不知所措 收生日祝福爆喊：眼淚洶湧而出 (12:18)

炎明熹（Gigi）去年中因合約問題遭TVB雪藏至今，近月工作量已歸零，未有「解凍」迹象。專心學業的她在社交平台更新近况及跟粉絲互動。近日度過20歲生日的炎明熹，在社交平台貼出多張和愛貓一同慶祝的生日照，並發長文抒發生日感言。

Gigi表示有晚看完Coldplay後回家，大概晚上11點左右，然後處理功課後便發吽哣，之後又無故哭了出來，當時她也搞不清楚這是什麼狀况，只是一直喊，不過喊得很平靜。

她寫道：「這是因為看完熱鬧的演唱會之後，忽然靜下來的感覺嗎？應該不是吧。還是因為踏入20歲有點感到不知所措呢？」

搭正凌晨12點的時候，仍然坐在客廳發吽豆的她，看見大家陸續發給她的生日信息，而堂家姐還錄音為她唱生日歌，當時她的眼淚又洶湧而出：「明明很開心的事，為何又要喊呢？之後我迫自己去沖涼，洗面的時候眼淚同水融為一體，心諗：真凄美﹗」

Gigi續寫道：「但其實到了今日，距離生日已經過了整整3天，要做嘢便做嘢，要返學便返學，要練習便練習，都是一樣地過，其實並沒有什麼改變；當然非常多謝陪伴我身邊嘅人，很開心生日那天有家人陪我食飯，有好朋友陪伴我身邊，還有我的歌迷們和所有蜂擁而至的祝福，真心謝謝你們！

好多謝陳小姐過嚟我屋企幫我去影呢輯相，仲要買埋蛋糕，勉為其難同你講聲艾粒U啦（這是20歲的限定，仲有多謝黃小姐送嘅公仔，啵啵）仲有好多謝我大學嘅同學，明明識咗無幾耐，但係卻記住咗我嘅生日，之後送咗公仔俾我，多謝你哋﹗錫晒你哋。

仲有生日之後一日即係10號，嗰日我要返學校做presentation，本身約咗提早返去練習，但大學K同學提議我哋兩個早啲返去練習，我話好啊，原來佢偷偷地準備咗蛋糕？！我見到佢嘅時候，佢叫我瞇埋眼，我心諗原來佢嘅目的係呢個！呢下真係估唔到，艾粒U 2，（Present完再食呢一個蛋糕，個意義感覺非凡，仲有特別好味，雖然本身都好好味）。」

Gigi在最後表示最開心自己「雙十年華」的到來，她寫道：「『20歲』我願意同你展開一段新嘅歷程！（有種偶像劇大聲叫嘅感覺，大家可以試幻想一下，謝謝。至於點解。！係因為又平靜又激動）」。

（即時娛樂）