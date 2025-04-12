爆谷一周｜余香凝演男人信心不大 邱傲然暗戀Gao 陳瑞輝黃德斌演親密戲感尷尬 (14:37)

余香凝（左圖）坦言開工初期，不太有信心，因為不懂如何演男人，不知道演繹上會否做得太多或太少，很多事也不確定。（Viu提供圖片）

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（12日）播出一集，請來原創劇《麻甩媽咪》導演萬芫澄，以及劇中演員余香凝（Jennifer）、黃德斌、沈貞巧（Gao）、邱傲然（Tiger）和陳瑞輝（Frankie）擔任嘉賓。

劇情以飾演口水發的黃德斌，因為一場意外，靈魂進入了飾演程程的余香凝肉身為題材。余香凝坦言開工初期不太有信心，因為不懂如何演男人，不知道演繹上會否做得太多或太少，很多事也不確定；後來導演跟她解釋，不用刻意想怎樣才是男人，只要多去感受黃德斌角色內心世界便可，之後她愈演愈放鬆。

黃德斌飾演一個平時口衰格衰，但內心潛藏很多情感，不想展現於人前的角色。黃德斌還應導演要求去電髮，不過他表示：「其實係電錯咗嘅，冇諗過係咁攣嘅，電完之後髮型師仲話『死喇！死喇！大鑊！』，但我睇落去又覺得OK喎，跟住問導演，導演話就呢個！」黃德斌這個錯有錯著的髮型，被谷德昭笑稱：「本來係西城秀樹，點知變咗IQ博士！」

Tiger在劇中暗戀Gao，被問到Gao這類型的女仔，是否他的暗戀對象時，Tiger肯定說：「係！」Tiger表示劇中的Gao表面上很堅強，但內裏很需要人幫助，很想保護她；現實中的Gao開朗及主動關心別人，跟任何人也容易相處，親切態度令人產生好感。

Frankie跟Jennifer劇中飾演夫妻，但由於黃德斌靈魂進入Jennifer肉身，因此有些場口眼前人是黃德斌，Frankie卻要當作Jennifer來演。黃德斌在劇集《大叔的愛》中已有經驗，所以Frankie笑稱：「反而我會老尷！」

（即時娛樂）