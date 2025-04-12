陳柏宇爆細女變得扭計 何雁詩有意再帶囝囝赴美治療 (15:39)

陳柏宇表示今年會推出很多作品，亦有很多合作計劃，產量是他入行以來最多的一年。（柯美攝）

陳柏宇和何雁詩今天（12日）化身「故事爸媽」為港台電視5月推出的兒童節目《BobieLand》錄影，為小朋講故事。

他們平時在家中都有跟小朋友講故事，陳柏宇表示細女Audrey聽不懂，只是扮看書，志在有他陪伴，他小時候也不喜歡看書，所以想培養2女兒閱讀興趣，他說：「Audrey最喜歡我陪她跑步，隨時隨地說Get set go。（之前在家中發生意外，有否變乖？）沒有，反而更加扭計，可能她長大了，有自己想法。（兩個女兒有運動細胞？）暫時不察覺，但家姐學習能力高，踩滑板平衡力很好。」

何雁詩表示一直都讀同一本故事書，給兒子Asher聽，雖然兒子不懂故事書內容，但她都照讀。她為患天使綜合症的兒子安排訓練，指兒子已認得路，每次駕車路經中環摩天輪都爆喊：「他覺得上訓練班好辛苦，不明白為什麼要教他站立，下次要兜路行。（會否再赴美國接受治療課程？）都想，因上次進展不錯，但都要排期才能參加。」

談到工作，何雁詩表示今年計劃推3首歌，但太忙至今仍未有作品推出，身為高爾夫球手的她還要備戰全運會。陳柏宇表示叫何雁詩別緊張，還有時間，還自薦替何雁詩寫歌。陳柏宇表示今年會推出很多作品，亦有很多合作計劃，產量是他入行以來最多的一年。問到會否想兒歌？陳柏宇反而想唱出父母心聲，盼女兒長大聽到會有感受，明白為人父母心情。

（即時娛樂）