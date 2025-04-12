宥勝高調復出捱轟 宣布不參加任何活動 發聲明道歉：將永不出現 (15:53)

台灣藝人宥勝日前高調拍片宣布復出，妻子慈惠也力撐：「我始終相信，愛，能超越一切。」惟他們的言論遭許多人抵制，夫妻今下架影片和力挺文章，宥勝發聲明表示：「請停止再攻擊無辜的人，我做的事，我自己負責。」宥勝宣布未來不再以「宥勝」名義進行任何活動。

他在聲明中指出自己參與一場推廣帆船教育的公益活動，本意是支持單純美好的計劃，但低估自己的出現，會帶來的負面影響：「過去我的行為造成了無法抹去的傷害，即使法律已判定，但這不是一句『已經結束』就能劃下句點的事，所以我將不再為自己辯解，也不會再請求原諒，而是選擇以實際行動，長期承擔我的責任。」

宥勝同時宣布3個承諾，其一是「未來將不再以宥勝的名義進行任何活動」，宥勝將不再參與任何代言、演出、品牌合作，他曾經的名聲不該再被拿來轉換為利益；其二則是「捐出社群平台」，原本屬於宥勝的社群平台，包括宥勝之旅fb、宥勝Ig，「宥勝去哪兒」YouTube頻道，將由性別、心理與教育專業者接手，作為推廣性別平權與創傷修復的公益資訊中心。

宥勝表示或許許多人會嫌棄他的平台，但粉絲專頁追蹤者有76%為女性，更有多數擁有孩子，相信能為性平教育的推廣盡一份力：「有意者可私訊，管理權將全數轉讓。」

其三則是低調進行實際的彌補行動：「我將用自己的方式為性別平等尊重、性侵害防治、受害者支持與去污名化等教育推廣做出實際貢獻。但未來將不再對大眾報告，期望安靜的付出，能讓所有善意都被真誠落實。」

宥勝自認這些行動並不構成原諒的理由，但這並不是一次性的修補，而是他今後人生的根本轉向：「最後，這次事件提醒了我：有些人一輩子都在修復別人加諸在他們身上的傷，所以我更必須用自己的餘生，來修補曾經造成的傷痛。我不期待寬容，只希望這次，我做的選擇與承諾，能讓事情開始向更有意義的方向前進。謝謝願意看完這篇聲明的每一個人，無論你是否願意相信我。再次感謝曾經支持宥勝的你，並祝各位平安順心。充滿感激但將永不出現的宥勝。」

（即時娛樂）