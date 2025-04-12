奪命提示｜韓馬利演齡49年仍自認不足 葉泓聲揭暴脹之謎 (16:42)

無綫劇《奪命提示》昨晚（11日）一集的新單元故事主角，是子超（丁子朗飾）母親娥姐（韓馬利Mary姐飾）；根據劇情，娥姐在10多年前殺了人，以致患上焦慮症之餘，直到現在還備受噩夢困擾；與此同時，娥姐衰老公方炳權（魯振順飾）不知何解手持娥姐當年行兇兇器，並以此要脅娥姐交出鉅款作揞口費；被炳權逼到埋牆的娥姐，加上多年累積的驚恐與壓力，最終大爆發亂刀刺死炳權之餘，更將趕來現場的親生仔子超錯手殺死，劇情緊湊兼出人意表。

昨晚一集完全是Mary姐Solo場口，除有慈母一面，還展現恐懼、無助、軟弱、心寒、恐慌、失神、失控、因過度激動而窒息、錯愕等情緒，單靠表情已張力十足，而且更經常於只有數秒的場口中，演繹出極大的情緒反差。演技備受肯定的Mary姐，隨著劇情發展，下周演出迎來更大突破。

演藝資歷長達49年的Mary姐，對於是次演出是否過足戲癮，她坦言很大壓力：「有1、2場戲我真係做得唔係咁好，監製要求好高，佢要每個細節都要做得好好。初初可能我get錯佢意思，take咗好多take都做唔到，好彩監製（文偉鴻）有涵養，畀著第二個可能掟咗劇本、走咗人，我都覺得『韓馬利你有冇搞錯呀，咁你都做唔到？』我都覺得自己仲有好多進步空間，有時聽完監製分析，原來可以用另一個手法去演，真係好多謝監製，佢幫咗我好多。」

在close file的「娛樂圈殺人事件」中，飾演殺人狂娛樂公司老闆丁逸勝的葉泓聲（Gordon），單靠眼神已演活角色好色一面，尤其綁架區明妙及劉佩玥一幕，Gordon眉頭眼額盡顯變態，但去到在獄中被欺凌劇情，Gordon又能演出淒涼及無助感，網民指他是無綫「御用變態佬」後起之秀，又指是他「蕭正楠、鄭伊健及王浩信」混合體。

Gordon接受TVB.COM訪問時表示，拍攝《奪命》期間是他人生最重磅時間：「嗰時真係人生中最肥，去到85KG，因為啱啱開餐飲要不停試食，我都覺得肥咗好多，都仲有人讚我靚仔，我都真係幾開心。」他最意想不到的是劇集出街後，有網民在他直播期間，鬧爆他是人渣，更叫他放開蕊蕊（區明妙角色），令他哭笑不得。

（即時娛樂）