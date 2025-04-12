廖碧兒失戀靠阮兆祥陪伴 梅小惠爆拍《皆大歡喜》聞「碧」色變 (17:15)

廖碧兒自揭本身並不喜歡喝酒，當初走去釀酒除了是想調製出自己喜歡的味道，亦是真心想做善事，一切來得低調。（無綫提供圖片）

由阮兆祥（祥仔）、梅小惠和江欣燕（欣欣）主持的《友乜唔講得》，明晚（13日）現身的2位嘉賓，是已轉型為女強人、近年甚少現身幕前的廖碧兒及蘭茜。

本集主題圍繞「藝人轉型」，小惠及欣欣曾分別轉型市場推廣及售賣磁性首飾小生意；至於透過「十九區業餘歌唱比賽」入行的祥仔，透露當年的獎品是電台歌星藝員合約，但由於沒有太多工作，與祥仔同屆的冠軍得主李克勤，即建議他報讀DJ訓練班。

祥仔憶述當年任職電台DJ期間，先後獲得出唱片及演出EYT機會，當祥仔向電台高層請假錄影EYT時，對方卻講了難聽說話：「睇你個樣都好似鄧英敏同羅浩楷咁玩屎玩尿。」小惠聞言搞笑說：「咁衰？踩你唔緊要，踩兩位前輩緊要呀！」祥仔笑言全靠該名高層激勵，令他知道要更加努力做出成績。

廖碧兒及蘭茜分別轉型做紅酒生意及行政/藝術方面工作。現時於法國擁有酒地、在智利擁有酒莊的廖碧兒，與祥仔因拍攝《皆大歡喜》成為好友，碧兒笑言2008年失戀期間，全靠祥仔陪伴才撐過去，因而開啟屬於她的紅酒之路。

廖碧兒自揭本身並不喜歡喝酒，當初走去釀酒除了是想調製出自己喜歡的味道，亦是真心想做善事，一切來得低調；直到她釀的酒獲得獎項肯定、有愈來愈多人知道她有釀酒後，質疑之聲因而響起，廖碧兒亦決定要正式學品酒：「開始有人judge我：『吓﹗佢識嘅咩？』咁我就去學番WSET嗰啲（Wine & Spirit Education Trust）。其實Blind tasting我好驚，要知咩提子咩年份。」

談到當年拍攝《皆大歡喜》，梅小惠笑言很多人都聞「碧」色變：「我哋一睇到Rundown有你個名已經好驚，見到有碧兒企喺度都未驚住，但如果『吓？佢有兩句㗎！』就...你有冇發現排戲時，我哋都盡量避開你，叫你同（林）文龍講啦、同（劉）愷威講啦，我哋就盡量退，因為驚要補Shot。」

梅小惠幫口指碧兒很努力，她與祥仔異口同聲指當年劉愷威確實幫了碧兒很多，小惠說：「佢放食飯就會捉住愷威對對對，愷威又好有心，當然會畀我哋笑（緋聞）啦，但真係覺得佢哋好有情有義咯。」

蘭茜雖然綜藝感爆燈，私底下內涵滿滿，除了懂得畫國畫、坐擁多年team building規劃經驗，還對考古學及博物館文化甚有研究。蘭茜除了娓娓道來有趣的國畫藝術苦與樂，還會大談為無綫總經理曾志偉處理行政工作時最不適應的事情。

（即時娛樂）