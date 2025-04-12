黃秋生陳淑儀重演25年前《螳螂捕蟬》 談做舞台劇演員辛酸 (22:15)

陳淑儀曾拍過幾套電影，他笑言：「我都想演電影，但冇人搵我。」（劉永銳攝）

黃秋生於2000年首演荒誕懸疑舞台喜劇《螳螂捕蟬》叫好叫座，相隔25年再挑戰這個劇本，對手由謝君豪換成資深舞台劇演員陳淑儀。

黃秋生今次再挑戰這齣劇目，選擇演出謝君豪當年所演角色，相隔多年再演感覺如何？他說：「印象中當年幾辛苦，今次覺得又冇當年咁辛苦，但因爲年紀大咗，喺技術上有啲棘棘哋，要喺體能上做啲工夫先得，冇理由吖！當年咁後生點解會覺得咁辛苦？真係唔知點解，可能因爲當時演打戲，真係撞來撞去，陳淑儀話唔好搞咁多嘢，不過都係要打，唔通淨係企喺度講咩？都會有啲動作場面。」

選擇演出這個角色，體能及台詞都比上次飾演的角色多，黃秋生說：「係自己揀，我已經唔係好記得上次演乜嘢角色，訂場地先搵劇本，搵嚟搵去都唔合心意，突然諗到呢個劇本，印象中好似好簡單咁，但一啲都唔簡單，咁鬼難搞，不過部部戲都難搞，冇咩易搞，易搞就唔好睇，所以咪笨囉，一個人幾多歲都仲有啲可以學到嘢嘅，學到話畀自己聽以後唔該睇清楚啲，唔好咁衝動喇！」

他表示演出前，一定要操弗免「瀨嘢」，陳淑儀亦預計正式排練時，一定會「扯蝦」。2人相識多年，至近年才多了合演舞台劇機會，分別是由陳淑儀擔任導演的《極地謎情》、及合演的《ART呃》，陳淑儀說：「同佢合作好好玩，唔會理佢高唔高要求，近10年8年都係一種感覺，好簡單，只要做好齣戲就得。」

黃秋生表示演戲或舞台劇，都是抱同樣心態，要求合乎自己標準去做，他說：「盡量啦！做得唔好做嚟做咩啫？」作為藝術總監的他說：「我不知幾想只係做演員，乜都唔使理，幾開心，以前咪食飽就做，做完就瞓，幾開心，成日都話做演員最幸福，細路仔咁坐喺度，埋位睇劇本，吹水又一日，𠵱家好多嘢要兼顧，本來諗住掛個名做藝術總監，點知原來唔得，真係要睇實，如果唔睇緊啲，做出嚟唔係自己想像中，會好嬲自己。」

陳淑儀曾拍過幾套電影，他笑言：「我都想演電影，但冇人搵我，我覺得自己個camera face太好，即係會撐爆鏡頭，所以唔會有。」多年來專注舞台劇，他稱年輕時不覺得太辛苦，但現在覺得比較辛苦：「始終舞台劇需要體能，而且只當舞台劇演員搵唔到食，除非入職業劇團，才有固定月薪維生，但一世冇發達，就係咁㗎喇！我有教書，曾入過劇團，試過演出量高嘅劇團生活幾年，確很辛苦。」

黃秋生認為藝術有價，而不是無價，如不出名倒不如匿埋做給自己看：「真係要多謝嗰一堂，當時想最好係有機會搵到錢，因為窮咗好耐，讀書時申請Grant Loan仲要拎住大疊當票去借，證明自己有需要。」

畢業後將自己定為舞台劇演員，自我承諾要保持1年演一次舞台劇，他自嘲：「但喺舞台上唔係好成功，冇咩人知，終於成功嘅，反而係整叉燒包剁人，我成日咁唔開心，我係藝術家，要為整叉燒包去強姦，有冇搞錯呀？不過人生就係咁，你唔鍾意呢瓣就開呢瓣，𠵱家冇辦法，唯一可以做嘅係演舞台劇，咁咪好囉！電影唔好諗喇，對我幾好，去做藝術家啦，願望成真，幾好呀！」

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（即時娛樂）